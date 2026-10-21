马来西亚考虑仿效新加坡制定跨境烟霾污染法令，以对付造成烟霾污染的责任方。但当局坦言，如何取得充分证据追究相涉及者的法律责任，仍是当局制定与执行这项法令时的最大挑战。

据《星洲日报》报道，天然资源及环境永续部副部长赛依布拉欣星期三（10月21日）在国会答询时说：“马国能否仿效新加坡制定类似（的跨境烟霾）法令，答案是可以。”

赛依布拉欣说，从法律层面而言，马国并不存在制定类似法令的障碍。但他提醒，落实跨境烟霾法令的最大挑战，在于如何搜集充分证据，确认污染源头及责任方。

他解释，当局必须取得受林火影响地区的具体位置与座标、土地拥有权资料、在相关土地进行活动的单位，以及足以证明林火导致跨境烟霾污染的证据。

赛依布拉欣坦言，取得这些信息并非易事，因此在采取法律行动前，政府必须展开全面调查与评估。

马国和新加坡是受到印度尼西亚野火产生的跨境烟霾影响的主要国家。新加坡早在2014年通过《跨境烟霾污染法令》，允许惩治导致当地空气污染的境外违法实体。

马国曾多次探讨类似立法，但在2023年底停止起草跨境烟霾法案，原因是它在执行上有困难，尤其是搜证时可能触及邻国主权和机密而影响双边关系。不过马国政府当时强调，对相关立法仍持开放态度。

印尼近期严重林火地火产生的跨境烟霾，并笼罩马国和新加坡超过两个月。

马国环境部环境管理组秘书普巴迪9月24日告诉记者，环境部长亚瑟古律已指示成立涵盖相关部门和机构代表的特别委员会，研究加强应对跨境烟霾的对策，其中就包括参考新加坡的做法而制定跨境烟霾法案。