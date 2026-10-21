（雅加达综合讯）印度尼西亚峇淡岛和民丹岛上周发生大范围停电，估计造成573亿印尼盾（约406万新元）的损失。当局正在调查是否存在人为疏忽或蓄意破坏，并已将五人列为嫌疑人。

安塔拉通讯社报道，印尼国家警察刑事侦查局局长阿塞普星期二（10月20日）说，当局将调查10月12日发生大规模停电的起因，并依法追究相关人员的责任。

目前，当局已将五人列为嫌疑人，就蓄意破坏和玩忽职守等指控进行调查。

据《雅加达邮报》报道，嫌疑人中，四人是印尼国家电力公司（PLN）峇淡岛子公司的员工，一人是承包商。

PLN峇淡岛子公司先前召开记者会说，公司当天清晨遭遇电力系统故障，当时一个主变电站的一台变压器发生闪络（flashover），但保护装置未能及时发挥作用，导致故障波及另外10座主变电站。

调查也发现，停电前一天，一台原本对准变压器的监控摄像头被人转动方向，而用于防止野生动物闯入的带电围栏当时也未正常运作。当局后来在事发主变电站附近发现一只严重灼伤的猴子。

当局指出，如果摄像头确定被人动了手脚，涉事者将面对刑事指控。

峇淡岛部分地区当时断电长达15至16小时，并波及民丹岛和丹戎槟榔，水供、手机网络与机场设施一度中断。电力公司指出，受影响用户下个月将通过电费账单获得补偿，补偿金额取决于用户所使用的服务类别。