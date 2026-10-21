马来西亚森美兰10名前州行政议员（州内阁部长）入禀联邦法院，挑战森州最高统治者（又称严端）慕力兹上月撤销委任他们的决定。

据《星洲日报》报道，联邦法院副主簿官星期三（10月21日）为本案进行案件管理。

这些议员指慕力兹撤销他们的委任之前，并未按森州宪法规定的事先咨询州务大臣依斯迈拉欣的劝告，因此撤销委任是违宪、无效且应该作废的。

他们上星期三（14日）透过律师向联邦法院提交入禀申请书，并将森美兰州秘书及州政府列为答辩方。

根据申请书，这些议员要求联邦法院裁定三个森州宪法条文的效力与诠释的问题包括，严端撤销州行政议员的委任前，是否必须咨询州务大臣并取得劝告？

第二个问题是，严端的做法是否符合森州宪法规定？若严端的做法违宪，撤销行政议员委任的谕令是否是无效而应该作废的？

第三个问题是，森州宪法的“统治者”一词，是否仅指最高统治者，并允许他在没有大臣建议的情况下撤销行政议员的委任？

此外，森州原任四大酋长拥立的新严端纳扎鲁丁则表明，慕力兹已非严端，不应继续行使严端职权，也无权撤销10名行政议员的委任。

森州王宫今年9月20日宣布，慕力兹即日起撤销上述10名行政议员的委任。这项决定在9月24日颁布宪报。

宪报指出，这些行政议员同意罢黜慕力兹的严端地位，违反他们就任时对慕力兹的效忠誓言，严端因此撤销并废止他们的委任。

前四大酋长和淡边东姑勿刹、以及他们宣称拥立的新严端纳扎鲁丁星期二发布联名文告说，森州王位及传统习俗争议已圆满解决。

他们指慕力兹今年9月15日起，已无权继续行使严端权力。因此慕力兹也无权在9月20日撤销10名行政议员的委任。

森州四大酋长4月19日宣布罢黜慕力兹。10名森州行政议员9月16日发文告，认可四大酋长的做法，结果全数被慕力兹革职。依斯迈拉欣指慕力兹事先未咨询大臣，因此革职行动已经违反州宪法。

这10名行政议员的代表律师事务所本月7日发文告说，代表律师本月5日已入禀芙蓉高庭，挑战森州秘书及州政府9月24日刊宪撤销10名行政议员职务的做法是否合法，并寻求赔偿。