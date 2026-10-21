马国边境管制及保护机构总监苏海里星期三（10月21日）在雪兰莪雪邦推事庭面对两项蓄意致伤警员的控状，他否认有罪并要求审讯。

苏海里在推事凯拉图阿妮玛查兰尼面前聆听两项控状后，表明不认罪。推事批准他以每项控状以1500令吉（约470新元）及一名担保人保外，并择定案件11月25日过堂及提交文件。

控状指54岁的苏海里今年9月28日下午1时27分至1时35分之间，在吉隆坡国际机场（KLIA）第一航站五楼J柜台附近，蓄意致伤两名警员。

两项控状皆援引《刑事法典》的蓄意致伤他人提控。一旦罪成，他将面对最长一年监禁或罚款不超过2000令吉（约620新元）或两者兼施。

此案由莎丽查依斯迈、阿末沙扎里奥玛、诺阿兹莎阿林及努阿琪拉阿末罗菲等四名副检察司负责提控。

苏海里的辩护律师团队由律师冯吉祥牵头，成员包括罗莎阿兹敏阿末、雅谷莫哈末沙、阿末再迪再纳、阿克巴丁阿都卡迪、阿末再迪再纳、莫哈末尤诺斯沙里夫、莫哈末拉菲克拉昔阿里、巴吉星，以及巴德鲁扎曼。

罗莎阿兹敏阿末星期三休庭后告诉记者，这些辩护律师都是苏海里的好友。

他说，苏海里是作为传票被告而出庭。根据《刑事法典》的蓄意伤人条文，这属于可和解的罪行。

他也说，苏海里将如常履行职责，直到另行通知为止。他强调，任何有关苏海里总监职的决定，取决于内政部或公共服务局的行政程序和规定。

此外，两名涉事警员的代表律师卡马尔希山告诉记者，两人将在一周内针对所遭受的伤害，向苏海里提起民事诉讼。

他说：“他们除了遭受当众羞辱，也确实遭受人身伤害以及身心创伤，因此我们将依法采取行动。”

苏海里星期二（20日）告诉记者，此案可说是改善马国边境安全而进行的必要改革所付出的代价。他说，这个代价就是他本人。“我已经准备好面对国家的法律行动。”