（曼谷讯）最新民调显示，泰国清迈在东南亚城市安全指数中排名第一，略微领先新加坡。

泰国《民族报》报道，全球消费物价比较平台Numbeo日前发布的2026年安全城市排名中，清迈在东南亚城市中位列第一，得分77.9分，高于新加坡的77.5分。这是清迈连续第二年被评为东南亚最安全的城市。

在全球排名中，清迈位列第19。中国青岛则以89.2分高居榜首，阿联酋首都阿布扎比和卡塔尔首都多哈也名列前茅。

另外，在世界经济论坛发布的2026年旅游业发展指数中，泰国排名上升10位，位列第38位。新加坡则上升一位，排名第13，在东南亚居首。

泰国国家旅游局前局长育塔萨指出，排名跃升证明泰国旅游业仍具吸引力和韧性。不过，他指出，新加坡、马来西亚和印度尼西亚正利用基础设施和科技建立竞争优势。泰国仅靠文化、自然资源、免签政策和物价低廉，已不足以确保未来继续维持领先地位。

他说，泰国接下来的重点不应仅追求游客人数的增长，而是要掌握“管理增长的诀窍”。

他认为，泰国应推动环境可持续发展和人工智能应用、改善旅游交通、结合医疗与旅游服务，并提升服务业人才的专业技能，以增强旅游业的竞争力。