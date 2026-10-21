马来西亚再次发生校园袭击案。砂拉越古晋一所国际学校的一名16岁男学生星期三（10月21日）上午携带利器到校后，一名教师准备没收利器时遭学生攻击而受伤送院。这名学生动手前还将手机固定在头部，并在社媒直播干案过程。

据《诗华日报》报道，校方事发后随即控制这名学生，并带往校长室等候警方处置。古晋警区主任艾力森接获投报后，立即率队赶往现场调查。

据校方发给家长的通知，校方事发后立即联络救护车将受伤教师送院，目前并未接获其他人员受伤的报告。

此人将手机固定头部后，就在社媒直播准备犯案到冲入课室攻击教师的过程。据网上流传的视频，这名学生案发前在学校厕所内。

视频显示，此人从书包取出疑似犯案工具及其他物品，包括打火机、疑似自制燃烧弹、刀具及斧头等武器。他在准备武器期间神色自若，还一边哼歌一边整理装备。

视频画面接着因干案者奔跑及攻击而剧烈摇晃，手机也因此掉落，直播画面则转为黑屏。视频中可清楚听见课室内多名学生发出惊叫声。

据了解，警方到校后，在中午12时左右押送干案者前往砂拉越中央医院检查。负伤的女教师则送往邻近私人医院急救，她手部的伤口缝了10针。

砂拉越警察总监赛夫里占星期三下午发文告说，古晋警察总部控制中心星期三上午8时接获通报，指一名男学生携带爆竹，并使用斧头攻击一名教师。

警方调查发现，这名学生持有的利器是美工刀（penknife）和小斧头。警方已经援引刑事法典的持危险武器伤人，以及1957年爆炸物法令调查此案。

此外，另一则在社媒流传的视频显示，干案学生本月9日独自在浮罗岸街头进行直播。他直播时不断自言自语，并谈及宗教、家庭关系及个人认同等课题。

他在近16分钟的直播中，提及自己在学习中所面对的困境，并表达对学校的不满。他觉得自己不被理解，并谈及个人认同及对未来的迷惘。

这些直播内容当时未受到广泛关注，如今随着校园袭击事件而引起注意。

他星期三干案前也在脸书发布一段英文感言，表明自己缺乏人际支持与陪伴。