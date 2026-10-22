菲律宾一名外交官说，尽管菲律宾奉行“一个中国”政策，但菲律宾仍在探讨加强与台湾的合作，共同保护海底电缆和应对“灰色地带”行动。

菲律宾驻美国大使馆副大使卡里诺三世（Felipe F. Carino III）星期三（10月21日）在一场研讨会上说，菲律宾有必要以务实和实际方式加强与台湾的合作，以保护双方在台湾与菲律宾之间的巴士海峡一带的共同利益。

卡里诺在华盛顿智库新美国安全中心举办的研讨会上，将海底电缆安全与南中国海的紧张局势联系起来，但没有点名中国。

他说，海底电缆承载着几乎所有洲际数据传输，而全球60%至67%的网络安全事件发生在本区域，因此保障海底电缆安全至关重要。

卡里诺说：“这些都是非常重要、必须受到保护的设施，因此我们正在探讨与台湾朋友深化合作。”他补充说，菲律宾是在“奉行‘一个中国’政策的同时”推进这项合作。

他说，菲律宾和台湾正在探讨“切合实际、更为务实的合作方式，包括分享知识和加强能力建设”。他也说：“我们认为，这种合作有助于应对本区域的灰色地带问题。”

被问及合作是否可能包括联合巡逻，或追究干扰通信的船只责任时，卡里诺说，他目前没有具体细节，但相信合作会持续发展，部分提议“可能很快就会落实”。

台湾近期加强保护海底通信电缆。海底电缆对台湾与世界其他地区保持联系至关重要。此前，台湾发生多起涉及海底电缆及与中国大陆有关联船只的事件。

本月，菲律宾海岸警卫队说，已派出最大型船只和一架飞机，在北部巴丹群岛省附近海域应对一艘中国科考船。当地海域靠近海底电缆走廊。