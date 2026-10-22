印尼林火引发的烟霾自8月以来扰乱数千趟国内航班，航空公司、机场营运商及乘客都受到影响，航空业面临日益沉重的营运和财务压力。

据《雅加达邮报》报道，印尼交通部截至星期一（10月19日）记录到2604趟受林地火灾影响的定期国内航班，比星期六增加146趟。

其中，1129趟延误，1420趟取消或延期，23趟改降其他机场，六趟折返出发机场，另有26趟提前起飞。烟霾已蔓延至苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西、马鲁古、北马鲁古和巴布亚等地，影响航班运行。

印尼航空乘客协会（Apjapi）人士阿尔文·李说，烟霾导致航班受阻，不仅影响航空公司，也减少机场营运商、空中导航服务机构和机场零售商的收入。烟霾主要在飞机起降时导致能见度降低，影响飞行安全，也可能增加飞机清洁和维修成本。

航空业专家加托·拉哈尔佐说，乘客受到的直接影响最大，因为他们无法抵达目的地。即使机票获得退款，行程取消仍可能导致乘客错失商业机会、无法履行工作安排或探访家人。

他说，自然灾害导致的航班取消和延误并非航空公司的过错，因此航空公司没有义务赔偿乘客。

印尼国家航空承运人协会呼吁政府加快控制火灾，避免航空营运进一步受影响。协会说，即使航班停飞，航空公司仍须承担部分固定和变动成本。

印尼交通部说，当局正加强受影响地区的飞行安全监管，并与空中导航及气象部门协调。总统普拉博沃星期一也指示扩大空中灭火行动，调派更多军警及其他人员参与救火。

烟霾也影响邻国旅游业。马来西亚入境旅游协会说，海外旅行社因关注空气质量，已取消11月份部分旅游团行程，团体预订量也有所下降。相关收入损失可能达到数百万令吉。