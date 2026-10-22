马来西亚以安全为由，禁止公务员使用谷歌母公司Alphabet旗下的导航应用Waze。理由是应用源自以色列，可能带来安全风险。

据路透社报道，马来西亚首相安华办公室星期三（10月21日）发表声明说，安华下令禁用Waze，“以保护政府信息和用户个人资料，避免遭以色列政权滥用”。

以穆斯林为主的马来西亚坚定支持巴勒斯坦，至今未与以色列建立外交关系。

Waze星期四（22日）回应称，关于公司收集政府敏感信息或允许任何实体滥用用户个人资料的指控毫无根据。公司发言人在电邮声明中说，Waze严格遵守隐私政策，保护用户数据，并符合全球数据保护法律标准。

安华早前说，政府正在调查使用Waze可能带来的安全风险，因为这款应用受以色列法律管辖。他建议公务员改用马来西亚大道局开发的本土导航应用TuJu。

马来西亚政府首席秘书沙姆苏阿兹里星期二（20日）在一封致各政府机构主管的信函中说，所有公务员即日起不得使用Waze。

路透社查阅的信函指出，这项指令是在安华主持的会议上作出决定后发布。首相署一名官员证实信函属实。

Waze创立于以色列，利用卫星信号和驾驶者提供的数据，实时发布交通信息。谷歌于2013年收购了这款应用。