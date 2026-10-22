（吉隆坡综合讯）马来西亚根据新监管条例批准首宗稀土原料出口申请，允许这些稀土运往海外进行研究与开发。这是当局相隔两年后发放的首个出口许可。

马国天然资源及环境永续部回应彭博社询问时证实，马国矿物及地质科学局本月已批准一宗未加工稀土原料出口申请。不过，当局并未透露申请者身份，也没提供有关出口的详情。

根据新条例，未加工稀土可在符合特定条件下获准出口，但仅限于研发或加工用途。

新条例开放给外国企业等符合资格者申请，但必须严守相关监管规定，包括承诺在马国发展加工及其他增值活动。

当局指出，有条件放宽稀土原料出口限制，旨在推动技术研发，并吸引投资发展本地加工产业。政府关注的重点并非出口申请的数量，而是投资质量、技术转移，以及相关项目能否为国家创造长期价值。

马国政府自2024年开始禁止出口稀土原料，仅允许出口加工稀土，以保护资源及发展本土稀土下游领域。

马国拥有约1610万公吨的稀土储量，涵盖所有17种稀土元素，但由于长期缺乏关键的开采与分离加工技术，目前正全力通过资源换技术的模式，加速吸引跨国巨头进场。

其中，澳大利亚的莱纳斯是马国最大的稀土领域合作伙伴。法国稀土企业卡雷斯特（Carester）今年7月也宣布，计划与马国Malaco矿业签署为期10年的战略合作协议，在霹雳州合资建设一座年处理量约1万3000公吨的稀土分离厂。这是首次有欧洲稀土企业大规模投资马国。

目前也有至少10家美国稀土相关企业有意在马国拓展业务。