受生活成本高企影响，欧洲多个国家连日来爆发大规模游行及暴力骚乱。泰国政府已建议本国公民暂缓前往受影响地区，马来西亚也对拟赴法国的国民发出安全警示。

在法国，不满物价飙升的民众掀起大规模示威，并演变成近年来最严重的街头骚乱。暴力事件一度蔓延至多座城市，甚至出现市政厅与商店遭抢劫和纵火的恶劣情况。此外，意大利与比利时也相继爆发局部冲突，西班牙和葡萄牙的抗议情绪也在持续升温。

正在意大利访问的泰国外长西哈萨（Sihasak Phungketkeow）星期三晚受访时说：“由于欧洲形势变化迅速，且法国的局势仍在恶化，从泰国赴欧的民众必须密切关注相关动态。”

西哈萨指出，意大利目前的局势同样令人担忧。面对骤然升级的骚乱，意内阁紧急召开会议，外长也因此取消了原定与他的双边会谈。

西哈萨补充说：“我们也对西班牙的情况保持关切。鉴于这些国家眼下的局势，若非紧急必要，最好暂缓行程。”

与此同时，马来西亚驻法国大使馆已于星期天（10月18日）提醒在法马国公民“提高警惕，注意安全”。

马国使馆在声明中指出：“尽管目前前往法国的行程未受强制限制，但强烈建议国民在局势好转前，考虑推迟非必要的赴法计划。”

针对周末发生的打砸抢烧事件，中国官方媒体与驻法使领馆也已发出提醒，呼吁前往法国的中国公民加强安全防范。