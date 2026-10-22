受生活成本高企影响，欧洲多个国家连日来爆发大规模游行及暴力骚乱。泰国政府已建议本国公民暂缓前往受影响地区，马来西亚也对拟赴法国的国民发出安全警示。

在法国，不满物价飙升的民众掀起大规模示威，并演变成近年来最严重的街头骚乱。暴力事件一度蔓延至多座城市甚至出现市政厅与商店遭抢劫和纵火的恶劣情况。此外，意大利与比利时也相继爆发局部冲突，西班牙和葡萄牙的抗议情绪也在持续升温。

正在意大利访问的泰国外长西哈萨（Sihasak Phungketkeow）星期三晚受访时说：“由于欧洲形势变化迅速，且法国的局势仍在恶化，从泰国赴欧的民众必须密切关注相关动态。”

西哈萨指出，意大利目前的局势同样令人担忧。面对骤然升级的骚乱，意内阁紧急召开会议，外长也因此取消了原定与他的双边会谈。

西哈萨补充说：“我们也对西班牙的情况保持关切。鉴于这些国家眼下的局势，若非紧急必要，最好暂缓行程。”

延伸阅读

法国骚乱影响消费 家乐福下调全年盈利预测
法国骚乱影响消费 家乐福下调全年盈利预测
法国骚乱冲击旅游业 业者忧局势持续恶化
法国骚乱冲击旅游业 业者忧局势持续恶化

与此同时，马来西亚驻法国大使馆已于星期天（10月18日）提醒在法马国公民“提高警惕，注意安全”。

马国使馆在声明中指出：“尽管目前前往法国的行程未受强制限制，但强烈建议国民在局势好转前，考虑推迟非必要的赴法计划。”

针对周末发生的打砸抢烧事件，中国官方媒体与驻法使领馆也已发出提醒，呼吁前往法国的中国公民加强安全防范。