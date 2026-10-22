（吉隆坡综合讯）马来西亚政府表明，若有明确证据或风险显示罗兴亚人返回缅甸后面临迫害、酷刑或生命威胁，马国政府将立即停止遣返行动。

内政部长赛夫丁星期三（10月21日）向国会作出书面答复中说：“遣返缅甸的罗兴亚人的人身安全，已获缅甸政府保证。”

赛夫丁是针对人民公正党柔佛州地不佬区国会议员潘伟斯的询问作出回应。潘伟斯想了解政府遣返约5000名缅甸公民的进展，质询政府会以哪些机制、制定怎么样的时间表，又是否获得保证，确保遣返行动有序且符合人道原则。

赛夫丁回复潘伟斯时强调：“虽然马来西亚并非1951年《关于难民地位的公约》或这项公约之1967年议定书的缔约国，政府仍致力确保所采取的每项措施都符合法治及国际人道主义标准。”

首相安华10月7日与缅甸总统敏昂莱会面后透露，缅甸今年已安排接回马国遣返的1万零493名缅甸公民。其中1476人上个月29日在霹雳红土坎搭乘三艘缅甸军舰离开，其余人则搭乘缅甸政府安排的飞机回国。这些费用都由缅方支付。

赛夫丁指出，马国第一阶段遣返1476名缅甸公民的行动，属于马缅政府之间协议与合作的行动计划。

他说，内政部致力于推进后续阶段的遣返工作，前提是缅甸政府需完成对这些缅甸难民的身份确认、证件办理及核实程序。双方也需做好后勤准备，并完成运营层面的协调。