老字号饼干品牌“南益饼干”（Lee Biscuits）即将走入历史。位于马来西亚柔佛笨珍的厂房预计本月底关闭，约300名员工面临遣散，厂房与资产预计也将被转售。

南益饼干隶属于东南亚知名的南益集团，总部设于笨珍，是家喻户晓的品牌，承载着许多新马两地民众的童年记忆。

南益饼干厂方高层星期四（10月22日）接受《东方日报》询问时证实，笨珍龟咯路的厂房将于10月底停止运作，意味着这个传统饼干品牌即将走入历史。厂房与资产未来料不再保留，并有意对外转售。

另据《东方日报》探悉，南益饼干停业并非因业务亏损，而是基于南益集团的整体业务规划与考量，但具体原因目前尚未有进一步说明。

消息指出，南益集团未来或不再涉足饼干制造业，也没有推出新饼干品牌的计划。

除了饼干业务，南益集团旗下位于柔佛州士姑来八哩半、同样拥有92年历史的黄梨罐头加工厂，已于2023年11月1日停产关闭，当时曾引发社会各界广泛关注。

由李光前创办的南益饼干于1934年在新加坡成立，后将生产线迁移至柔佛。随着厂房本月关闭，这个跨越近一个世纪的新马老字号也将正式画上句点。