（吉隆坡综合讯）马来西亚吉隆坡高庭批准反对党国民联盟申请，暂缓执行社团注册局撤销注册的决定，直至高庭完成相关司法审查。

这项判决于星期四（10月22日）出炉，距离马六甲州选举提名日仅剩九天，让领导国盟的伊斯兰党及其盟党大为振奋。这意味他们的党员能继续以国盟候选人身份参加甲州选举，也有助提高胜算。甲州选举将在下星期六（31日）提名，11月14日投票。

据《东方日报》报道，吉隆坡高庭法官阿兹占阿沙在聆听申请方和答辩方代表律师的陈词后，作出上述裁决。

阿兹占阿沙说，社团注册局星期二（20日）吊销国盟注册，并不意味国盟提出的暂缓执行申请失去实际意义。

他说，法庭认为这起案件情况特殊，因为吊销注册可能损害国盟的政治活动，并影响国盟参与即将举行的甲州选举，因此有必要暂缓执行吊销注册。

他认为，批准暂缓吊销国盟注册不会造成偏颇，因为国盟的政治活动仍继续受到监督。若有任何违法情况，当局依然可以采取行动。

高庭判决出炉后，国盟主席阿末山苏里星期四发文告说，国盟将继续通过法律途径捍卫自身权益，并全力备战甲州选举。

国盟总秘书达基尤丁在吉隆坡法庭大厦外告诉记者，国盟最近将召开最高理事会会议，并将邀请土著团结党领袖参加，因为土团党仍是国盟成员党。

国盟这次遭吊销注册，其中一个原因就是之前不让土团党代表出席7月16日的国盟最高理事会会议。

这起事件源于社团注册局接到土团党的投诉后，于9月22日发出有意撤销国盟注册的通知，并于9月23日发出暂停国盟活动的命令。

国盟后来入禀法院申请司法检讨，挑战社团注册局的通知和暂停令，但法院尚未开庭聆讯相关申请，社团注册局就在这之前直接下达撤销令。国盟各党领袖因此再次入禀法庭，要求暂缓执行撤销令。