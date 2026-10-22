（吉隆坡综合讯）马来西亚政府提醒公务员严格遵守执行公务时禁用导航应用“位智”（Waze）的指示，一般民众也应避免使用。

据《星洲日报》报道，国家安全理事会总监诺希万星期四（10月22日）在记者会上强调，为避免用户的行踪数据遭外部势力滥用，公务员必须严格遵守这项禁令，相关主管将负责监督，违例者须面对纪律处分。

诺希万说，政府鼓励民众弃用位智，但目前无意强制全民禁用，民众可自行选择。不过，民众若执意使用，就得自行承担个人数据流向以色列、甚至受制于以色列法庭裁决的风险。

国家网络安全机构首席执行员梅格祖海里在同一场记者会上指出，政府允许公务员使用谷歌地图导航，却对Waze下达禁令，是因为谷歌地图的总部在美国，位智的总部则在以色列。

梅格祖海里指出，这项禁令虽然仅针对公务员执行公务时，但位智所涉及的安全风险却不限于公务用途，他因此吁请公务员即使没执行公务时，也避免使用位智。

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他解释，个人的行踪与相关数据即使在非公务期间也可能被他人利用，全体马国人民也面对相同风险。

马来西亚回教徒人口超过六成。历届政府坚定支持巴勒斯坦，至今未与以色列建立外交关系。

位智驳斥指控 否认收集用户行踪信息或滥用个人数据

位智发言人星期四驳斥马国政府的指控，表明绝未收集敏感的政府官员行踪信息，也不允许任何一方滥用用户个人数据。

发言人在回复路透社的电邮中说，关于位智收集政府敏感信息或允许任何实体滥用用户个人资料的指控毫无根据。

发言人强调，位智严格遵守隐私政策，保护用户数据，并符合全球数据保护法律标准。

依据位智官方服务条款，相关服务由在以色列注册、按当地法律运作的位智移动（Waze Mobile）提供。谷歌2013年收购位智。

安华吁改用马国开发导航TuJu 民众试用后恶评如潮

首相安华星期二（10月20日）向媒体公开阐明，位智受以色列政府和法律约束，可能对马国人民信息安全及行踪数据构成风险。

政府首席秘书山苏阿兹里随即下令，所有公务员禁用位智。

安华也鼓励民众改用马国大道局开发的导航应用TuJu。大批民众下载试用后恶评如潮。使用者批评TuJu的搜索及导航体验欠佳，甚至无法找到指定地点。