（马尼拉综合讯）菲律宾外交部指责，中国驻菲使馆近期在社媒发表不符合外交礼仪的言论，严重损害双方为稳定和改善两国关系所做的努力，并警告可能采取进一步外交行动。

菲外交部星期四（10月22日）发声明说，中国大使馆近期在社交媒体发文所用的言辞和语调，带有升级紧张局势的意味，且不符合外交礼仪。这削弱了双方的互信与信心，并严重损害旨在稳定和改善双方关系的努力。

声明说，菲律宾重视与中国的关系，但大使馆近期的公开表态，并未体现双方及两国外交部门之间长期秉持的建设性交流方式。“这类言论无助于维持良好关系，也不利于有效履行外交职能。”

外交部强调，所有外交官在言行举止上，都应符合外交使节的身份，尤其在社交媒体上。如有必要，可能会采取进一步的外交措施。

另外，菲律宾也重申坚持“一个中国”政策的立场。菲国防部长特奥多罗此前在脸书提到中国涉及的领土争端，遭到中国大使馆指责他“公然挑战一个中国原则”。

中菲最新的外交争议源于特奥多罗此前曾发表中国是地区“麻烦制造者”言论，中国驻菲大使井泉上周对此反驳称，马尼拉能有中国这样的邻居“应该感到庆幸”，并暗示如果北京动用武力，可以轻易获胜。

井泉的言论招致菲律宾批评，多名菲参议员呼吁马尼拉将这名中国外交官驱逐出境。

中国使馆随后接连在社交媒体发文，抨击菲议员要求驱逐井泉的呼声，并点名多名菲议员和发布他们的照片，指责所谓的“反华政客”企图破坏马尼拉与北京的关系。

菲外长拉扎罗已于星期一（19日）召见井泉，并提出严正交涉。除了表达菲方的“严重关切和强烈反对”，拉扎罗也告诉井泉，相关言论“具挑衅性且不可接受”。

对此，中国外交部发言人毛宁同天在例行记者会上说，改善发展中菲关系符合中菲双方的共同利益，并指中方坚决反对菲方的人“恶意炒作涉华议题、破坏中菲关系”。