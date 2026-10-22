菲律宾中央银行宣布将上调利率至5.50%，以遏制再度升温的通胀，并支撑已跌至历史低点的比索。

菲央行星期四（10月22日）宣布将上调目标逆回购利率50个基点，这是今年连续第四次加息。这次加息幅度超出市场预期，彭博社调查的25名经济学家中，仅一人预料央行会如此大幅加息，其余24人则预测加息幅度较小，为25个基点。

菲央行发声明说，随着价格压力扩大和通胀上行风险增加，需要采取“强有力”的应对措施。“这种果断的应对措施将使货币政策适度趋紧，抑制通胀的连锁效应，并稳固通胀预期。”

为确保通胀及时回落至目标水平，央行已准备好在必要时进一步采取货币政策行动。

加息决定公布后，菲律宾基准股指收跌0.7%，结束连续五天的上涨势头；比索星期四收盘跌至1美元兑63.52比索，再写下新低。

这次加息凸显菲律宾面临的通胀威胁持续加剧。菲律宾目前不仅要应对强厄尔尼诺现象带来的严重干旱，同时得继续承受全球油价冲击带来的影响。由于菲律宾严重依赖进口燃料和食品，货币贬值可能加剧通胀。

受到大米、电力、燃料和交通价格上升影响，菲律宾通胀由8月的6.1%，升至9月的7.2%。

央行已将今年通胀预测维持在6.1%，但大幅调高明年通胀预测，从此前的5.4%上调至6%。

菲律宾第二季度经济同比增长2.3%，创下2021年以来的最弱增速，这主要是由于建筑业低迷以及国内需求疲软所致。