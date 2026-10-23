针对媒体报道中国正考虑采取包括拖走坐滩军舰马德雷山号在内的十项反制措施，菲律宾国防部长特奥多罗星期五发出严正警告，强调中国任何针对马德雷山号的武力行为都将被视为对菲律宾的“战争行为”。

综合《菲律宾星报》及《菲律宾每日询问者报》报道，特奥多罗星期五（10月23日）回应有关中国考虑拖走马德雷山号（BRP Sierra Madre）的报道时说：“任何针对马德雷山号的威胁都将被严肃看待，因为这将是对菲律宾军舰的攻击。”

不过，他强调，战争行为不等于正式进入战争状态。根据菲律宾宪法，只有国会两院分别以三分之二多数通过，才能宣布国家处于战争状态。

当被问及中国若试图登上“马德雷山号”，是否可能触发美菲《共同防御条约》时，特奥多罗说：“这种可能性是存在的。”

但他也强调，是否援引条约作出回应，最终须由菲律宾总统小马可斯决定。

菲律宾华文报章《菲律宾商报》日前引述消息人士报道，中国正考虑采取10项反制措施，包括公开制裁反华政客、停止对仁爱礁（菲称阿云津礁）运补、强行拖走坐滩的马德雷山号、限制中国公民赴菲旅游、切断成品油及化肥供应，以及要求菲方裁撤部分驻华总领事馆等。

报道指中方对菲律宾近期涉华言论和行动逐渐失去耐心，但有关措施尚未获得中国官方证实，也未确认是否进入正式决策程序。