（吉隆坡综合讯）马来西亚政府重申将继续追讨一个马来西亚发展有限公司被挪用的资金，即使涉案人士获得特赦或刑事判决出现变化，也不会因此自动终止政府发起的民事诉讼与资产追讨行动。

马国首相兼财政部长安华星期四（10月22日）说，民事索赔与刑事诉讼的法律依据及举证程序不同。任何刑事判决的变动，或依据《联邦宪法》第42条颁布的赦免令所带来的影响，须视具体内容及相关法律而定。

安华进一步说明，政府和一马公司能否继续提出民事索赔，须根据索赔理由、证据及裁决判断。资产充公程序也须遵守相关法律规定。

“政府立场坚定，将继续通过现有法律途径追讨国家资金，同时尊重法庭的司法管辖权，以及联邦宪法赋予的赦免权。”

安华是在书面答复民主行动党籍国会议员李存孝的提问时，作出上述说明。李存孝要求政府说明，将采取哪些措施防止类似一马公司案的债务转嫁给纳税人，并确保追讨工作不受涉案人士刑事判决后续发展的影响。

虽然安华在答复中并未提及具体人名，但显然是回应外界对前首相纳吉获减刑及有条件特赦后，政府追讨资产可能受阻的担忧。

纳吉因涉及一马公司前子公司SRC国际公司4200万令吉（约1314万新元）资金案，被判监禁12年及罚款2亿1000万令吉。他于2022年8月23日上诉失败后入狱服刑。

2024年2月，时任国家元首苏丹阿都拉将纳吉的刑期减半，并将罚款减至5000万令吉。今年9月，现任国家元首苏丹依布拉欣给予纳吉有条件特赦，允许他在缴付5000万令吉罚款后，在家服完剩余刑期。纳吉目前尚未筹足相关款项。

安华也透露，若无法追回一马公司相关资金或资产，政府最终须承担的净财务负担估计达201亿令吉。

他指出，自2017年4月起，政府已支付一马公司相关债务及财务责任共425亿令吉，其中包括277亿令吉本金，以及148亿令吉利息和其他款项。