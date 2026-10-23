（吉隆坡综合讯）马来西亚自2011年推出专才回流计划以来，共吸引5234名专才回国工作，占申请者总数约四成。

马国人力资源部星期五（10月23日）在国会书面答复反对党议员沙哈里祖基奈因的提问时指出，专才回流计划（Returning Expert Programme，简称REP）推出至今共接获1万2850份申请，其中8093份获得批准。

截至今年8月，实际回国工作的专才为5234人，占总申请人数的40.73％。

专才回流计划由人力部属下的人才机构（TalentCorp）负责落实，旨在吸引高技能马国专才回国，为国家经济发展作出贡献。符合条件的专才可享有多项优惠，包括回国后五年内享有单一税率、最高10万令吉的车辆消费税豁免，以及为外国配偶和子女申请永久居留权等。

人力部指出，为进一步吸引专才回流，人才机构推出了“MyHeart”计划，协助高技能的回流专才寻找符合工作经验、专业知识及技能的就业机会。

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其中，今年8月启动的“MyHeart全球联系”计划，将汇集经过筛选的专业人才，为马国相关机构及利益相关者提供咨询服务和分享专业知识，以探索合作机会。这项新计划初期重点关注人工智能（AI）、科技与创业、医疗保健，以及马国与新加坡之间的战略合作等领域。

政府也将通过人力部、内政部、移民局及人才机构的合作，制定专才家属入境准证的申请指南。

专才回流计划曾因长期表现不理想而受到舆论批评，甚至有声音要求关闭人才机构。

首相安华此前已指示人力部审查专才回流计划的申请情况，包括处理申请的时长，以及获批和被拒的数量。

有分析认为，薪酬待遇、政治环境及整体生活质量仍是海外专才考量是否归国的核心因素，而此前极为繁琐的行政申请流程，也是导致许多海外精英却步的原因之一。