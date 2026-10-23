国际刑事法院（ICC）下达逮捕令近一年后，菲律宾政府于周五对前总统杜特尔特血腥禁毒行动的核心执行者发出重金悬赏通缉令。

菲律宾前警察总长、现任参议员德拉罗萨（Ronald “Bato” Dela Rosa）此前已潜逃隐匿数月。总部位于海牙的国际刑事法院于今年5月解封了去年11月对德拉罗萨签发的逮捕令，随即促使他陷入逃亡状态。

就在此项悬赏发布前仅一个月有余，杜特尔特即将在11月30日因涉嫌犯下谋杀、谋杀未遂等反人类罪行接受法庭审判。

菲律宾内政部长雷穆拉在星期五（10月23日）的新闻发布会上宣布：“即日起，参议员德拉罗萨将被视作持枪且极具危险性的逃犯。我们正式悬赏5000万比索（约115万新元）对他展开缉捕。”

雷穆拉严厉斥责德拉罗萨长期隐匿遁形，展现出的无非是彻头彻尾的懦弱，强调现在是时候为所有受害者讨回公道。

今年5月11日，德拉罗萨曾短暂结束数月的潜伏，现身参议院大楼寻求政治庇护。然而数日后，在执法人员与大楼安保人员发生枪击对峙期间，他趁乱潜逃。

德拉罗萨被列为杜特尔特禁毒扫荡行动的八名核心共同犯罪嫌疑人之一。该铁腕扫毒行动贯穿了杜特尔特自2016年起执政的总统任期，以及他早年担任南部城市市长期间。

据菲律宾警方此前披露的数据，在杜特尔特于2022年结束的总统任期内，执法部门以正当防卫为由击毙了6000多名涉毒犯罪嫌疑人。