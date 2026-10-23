（河内综合电）越南政府为满足强劲的经济增长需求并防止出现电力短缺，总理黎明兴发布指令，要求相关部门与地方政府确保在2027年至2030年间，无论在任何情况下都不得发生停电事故。

据《越南经济时报》及新华社报道，黎明兴星期四（10月22日）签署指令，要求越南工贸部与各部门及地方密切配合，全面扩大家庭、行政机关及商业场所的“自发自用”屋顶太阳能发电系统。

越南政府也鼓励部署电池储能系统，以降低高峰时段的用电需求，提升地方能源的自给自足能力。

随着越南经济快速增长，工业生产及工业园区的用电需求持续增加。越南工贸部指出，政府争取未来几年经济年增长率至少达到10%，意味着电力供应必须同步扩大。

越南也积极发展可再生能源，争取到2050年实现净零排放目标。

根据越南国家电力集团数据，今年上半年太阳能发电量达145亿9000万千瓦时，占全国发电量约8.5%；燃煤发电占54.5%，水力发电占21%。

与此同时，越南中部嘉莱省的富美太阳能电站已成为越南最大的太阳能发电项目之一。这个电站占地超过323公顷，总装机容量330兆瓦峰值（MWp），安装超过75万块太阳能板。

承建项目的中国电力建设集团指出，这个电站每年可供应约5亿2000万千瓦时的清洁电力，并减少约40万吨二氧化碳排放。