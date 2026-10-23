马来西亚首相安华指出，政府不排除在找到合适的替代方案后，全面禁止民众使用导航应用位智（Waze）。

安华指出，政府将研究现有的替代方案，同时将评估马国是否有能力开发运作良好的同类应用程式。

据《星洲日报》报道，安华星期五（10月23日）完成聚礼后向媒体重申，公务员在任何情况下都不允许使用位智执行公务。他解释，这是政府在审视位智与以色列的关联后做出相关决定。

“首先，该公司的总部设在以色列。其次，根据使用协议，若用户使用位智时发生问题，将受以色列法律管辖。”

马国回教徒人口超过六成。历届政府坚定支持巴勒斯坦，至今未与以色列建立外交关系。

安华指出：“我们是强烈反对残暴的以色列犹太复国主义政权的国家之一，我们的行动肯定会受到监视。”

另一方面，安华为民众使用TuJu导航应用时面对的各种问题道歉。不过，他认为，即使马国自行开发的导航应用不先进，但总好过将个人资料和国家机密交给以色列。

安华是在星期二（20日）主持2026年国家网络安全委员会后指出，位智受以色列政府和法律约束，可能对马国人民信息安全及行踪数据构成风险。政府首席秘书山苏阿兹里随即下令，禁止所有公务员使用位智。

安华当时鼓励民众改用马国大道局开发的导航应用TuJu。不过，大批民众下载试用后恶评如潮，批评TuJu的搜索及导航体验欠佳，甚至无法找到指定地点。