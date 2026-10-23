菲律宾政府周五证实，英国哈里王子的岳父、梅根的父亲马克尔（Thomas Markle）因涉嫌持有儿童性虐待图像，目前正接受菲律宾当局调查。

菲律宾司法部副部长尼古拉斯·泰（Nicholas Ty）说：“我们位于宿雾的反人口贩卖及反线上儿童性虐与剥削特别工作组，目前正在对此展开调查。”

路透社未能立即联系上现年82岁的马克尔。英国《每日邮报》引述其回应称，相关指控全属“恶毒的谎言”。

据英国《太阳报》披露，马克尔此前居住于菲律宾宿雾市。他的儿子在父亲家中发现大量儿童性虐图片后向当地警方举报，并同步通报美国联邦调查局（FBI）。目前，英国警方与FBI均未对此发表回应。

针对这起最先由《太阳报》曝光的案件，梅根通过声明表示深感不安。她透露，自己早在2018年就知晓针对父亲的严重指控，当时曾有人向她出示一封寄给英国警方的控告信。为了保护现年7岁的儿子与5岁的女儿，她自当时起便严禁父亲接触两名孩子。

梅根在声明中强调：“我对过去24小时曝光的新闻深感不安，我的心与所有可能受到伤害的孩子同在。我最真挚的希望是正义能得到充分伸张，保护无辜儿童的安全永远是第一要务。”

自2018年婚礼前夕至今，梅根与父亲一直处于断绝联系的状态。当时，马克尔因承认向狗仔队摆拍照片引发争议，随后以健康状况不佳为由缺席了梅根与哈里王子的婚礼。