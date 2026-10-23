（曼谷讯）泰国交通部计划在今年第四季与中国国家铁路局签署谅解备忘录，建立涵盖七大领域的铁路发展合作框架。

据《民族报》报道，拟议的泰中铁路框架将涵盖铁路运输发展、铁路监管、基础设施、国际铁路联运、铁路设备与行业、区域与国际合作以及产业发展，核心目标是加强泰国、中国与老挝三国的铁路互联互通，通过技术与运营标准的交流，全面提升区域交通与物流效率。

两国有意交流发展战略与经验，包括在起草铁路相关法律、法规及标准方面的知识，分享在营运安全、运输质量、工程建设及铁路设备方面的最佳作业，以协助提升两国的相关标准。

另外，泰中将探讨推动两国铁路网与老挝铁路网的互联互通，以改善区域物流、促进工业活动及完善供应链。

两国的机构、企业和大学也将在培训、人员发展和知识交流方面合作，以支持铁路教育和研究。

泰国交通部指出，谅解备忘录有效期为三年，期满后可续签两年，确保框架下的活动得以持续开展。泰国官方期望通过这份文件深度引入中国在国际铁路网络建设方面的技术与经验，同时提升泰国的铁路监管标准、制造维护能力及人才储备。

泰中老三国加强铁路衔接，将大幅优化跨境货运与区域供应链，为泰国长期的贸易、投资及相关产业带来更多增长契机。