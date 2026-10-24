（吉隆坡综合讯）马来西亚选举委员会将在马六甲州选举中采用光学字符识别系统，记录选民出席情况，以降低成本、提高效率。

选委会秘书凯鲁沙里尔接受马国媒体访问时说，这是选委会推动选举管理现代化的重要举措之一。

他指出，光学字符识别（Optical Character Recognition，简称OCR）系统可即时监测选民出席情况，相较于以往的人工登记方式，不仅能节省时间，也有助于降低成本。

他说，选委会是在检视现有运作方式后，发现仍有改进空间。尤其是招募投票站工作人员越来越困难，以及成本不断上升的情况下，选举管理也面临更大挑战。

光学字符识别系统已于今年8月1日森美兰州选举投票日，在一个投票中心进行测试。如今，这项试点计划将扩大至马六甲州各投票站。

凯鲁沙里尔指出，由于新系统仍处于试行阶段，马六甲州选举期间将继续采用人工方式记录选民出席情况，并与新系统同步运作。

他也强调，新系统不会改变投票及选票计算程序，主要是为了更有效记录选民的出席情况。

针对个人资料安全及系统完整性方面的疑虑，凯鲁沙里尔说，选民资料将受到妥善保护，电子化处理也比实体或人工记录方式更有利于加强安全管控。