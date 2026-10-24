（吉隆坡/马六甲综合讯）马来西亚执法当局接连在马六甲瓦解三个以民宿、酒店及度假别墅为掩护的跨国电信网络诈骗团伙，共逮捕60多名涉案男女，其中多数为中国籍公民。这些团伙分工缜密，分别针对韩国、中国及越南等国民众实施跨境投资与爱情欺诈。

马国移民局情报及特别行动组与通讯及多媒体委员会星期四（10月22日）联手突击搜查马六甲小吉里望一家民宿，侦破一个专门向韩国民众下手的投资诈骗大本营。

移民局总监查卡里亚星期六（10月24日）发声明说，执法人员逮捕了34名嫌犯，年龄介于22岁至32岁，其中包括31名中国大陆男女、一名台湾男子，以及两名负责看守民宿和递送餐饮的马国男子。

其中三名中国大陆男子逾期逗留，其余外国人则未持有效旅行证件。执法人员在现场起获309部手机、45台电脑及五台路由器等作案工具。

查卡里亚披露，该团伙已秘密运作约三个月，以民宿作为掩护躲避执法人员侦查。团伙内部运作高度系统化，细分为三个职能小组，分别负责虚假客户服务、操控虚假投资资讯及维护潜在受害者的数据资料库，主要通过社媒与即时通信诱骗韩国人入局。

警方促酒店及旅游业者提高警惕

另一方面，马六甲警方也在全州加大排查力度，接连两天侦破两个匿藏在酒店及度假别墅的电诈中心。

马六甲中央县警区主任哈林星期五（23日）召开记者会说，警方星期二（20日）突击马六甲拉也一带的酒店，在四间客房内逮捕14名年龄介于21岁至52岁的中国籍男女。初步调查显示，这一团伙自今年9月中开始运作，主要以中国人为目标，诱骗他们参与虚假的投资计划。

警方星期三（21日）在爱极乐一带的度假别墅展开第二波行动，逮捕14名越南籍男子和一名中国籍男子。他们涉嫌冒充客服人员联系潜在受害者，专门以越南人为诱骗对象。

哈林呼吁民众、酒店经营者及旅游业者提高警惕，若发现有人涉嫌在建筑物内从事非法活动，应立即向警方举报。

这三起案件的嫌犯目前均被扣留，警方分别援引《1959/63年移民法令》及《刑事法典》欺骗条文展开调查。