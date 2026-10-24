（吉隆坡讯）马来西亚国防部长卡立诺丁说，日本将为马国提供价值4000万令吉（约1251万新元）的反无人机系统，协助马国加强海上防卫。

卡立诺丁说，日本政府是通过“政府安全保障能力强化支援”（Official Security Assistance，简称OSA）框架，为马国提供反无人机系统（Counter-Unmanned Aircraft System，简称C-UAS）。这一系统将部署在沙巴面向南中国海的实邦加及纳闽的主要行动基地。

据《星报》报道，卡立诺丁星期六（10月24日）出席马国武装部队退伍军人协会的活动后接受媒体访问，呼吁日本继续通过OSA框架，协助伙伴国家加强国防及海上监控能力，以应对地缘政治局势日益紧张的挑战。

他说：“作为一个海洋国家，我们不仅必须捍卫陆地，也必须守护整个海域，尤其是马六甲海峡及南中国海等关键区域。”

卡立诺丁强调，马国要维持国防战备能力，除了提升装备现代化水平，也须深化与国际伙伴的合作，并定期举行联合军事演习。

他也指出，随着日本更新2022年国家安全战略，扩大对区域伙伴的军事援助，马日两国的国防合作也日益深化。

日本政府是在2023年4月设立OSA框架，旨在向拥有共同价值观的国家提供防卫装备，进而改善日本周边的安全保障环境。马国是最早受惠的国家之一。

马国首相安华今年6月访问日本时，也与日本首相高市早苗达成共识，同意进一步扩大两国在国防领域的合作，并在OSA框架下加强双边安全合作。