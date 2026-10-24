马来西亚消息指出，森美兰州最高统治者（也称严端）慕力兹近日将传召州务大臣依斯迈拉欣，持续超过半年的森州宪政危机有望迎来关键转折点。

《星洲日报》引述消息报道，慕力兹曾在上周五（16日）公开场合怒斥依斯迈拉欣，但相比森州国阵主席加拉鲁丁，慕力兹还是倾向于让依斯迈拉欣继续担任大臣。

消息说，慕力兹将给予依斯迈拉欣最后机会，让双方再次回到谈判桌，以解决当前的宪政危机，并让11月26日的森州立法议会能顺利召开。

消息人士透露，慕力兹开出的条件包括，要对依斯迈拉欣公开承认慕力兹的森州最高统治者地位，以及承认新酋长的地位。

依斯迈拉欣则希望慕力兹同意让10名州行政议员恢复官职。据悉，依斯迈拉欣近日已针对此事私下召集了10名前行政议员进行商讨。

消息人士说：“这几天非常关键，若大臣可以处理好党内问题，事情有望获得解决。反之，森州迎来新大臣的局面，并非不可能发生。”

另一方面，坊间也有消息指加拉鲁丁曾与慕力兹秘密会谈，呈上多名议员的法定声明，以证明自己获得多数人支持。

据《星洲日报》探悉，有意争夺大臣职位的不止加拉鲁丁，巫统良冷州议员莫哈末阿斯纳近日也动作频频，争取新酋长的支持。