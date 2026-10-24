马来西亚国民阵线星期六（10月24日）晚举行马六甲州选举造势大会，并公布候选人名单。马华公会因未事先被通知，加上不满议席被削减，马华总会长魏家祥率领党员集体离席抗议。

《东方日报》报道，魏家祥之后在场外召开记者会说，他是在星期五（23日）晚上9时，才接获国阵执行秘书的通知，邀请马华出席国阵竞选机制推介礼。当时，对方告知不会公布候选人名单。

“但我抵达现场后，同志却告知我，今晚将宣布候选人名单，而且是由马六甲州首席部长宣布。”

魏家祥说，在马华完全未获征询、双方也未进行讨论的情况下，国阵便将原本分配给马华竞选的议席全数让给国民联盟，令马华极为不满。

他说，类似的情况在柔佛和森美兰州选中不曾发生，国阵成员党都会就议席分配进行磋商。但在马六甲，双方仅进行过一次讨论，之后马华便不清楚谈判进展，直到后来才被告知议席分配已敲定。

魏家祥强调，马华不认同有关议席分配方式，认为国阵必须尊重马华。由于事发突然，马华才决定集体离场抗议。

至于马华是否会参与马六甲州选，魏家祥说，将视未来几天的谈判进展再作决定。

马六甲州议会共有28个议席。国阵星期六晚宣布将在第16届马六甲选举中竞选21席，巫统将上阵18席，马华两席，国大党一席。较早前，国阵已宣布将在马六甲州选中与国盟合作。

马华在2021年的马六甲州选共上阵七个州议席，只赢得两席。