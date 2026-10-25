国际特稿：小州定大局 甲州选举各党步步为营
马六甲向来被视为国民阵线的传统强区，历届国州选举没有什么悬念，但来临的州选举却备受瞩目。这场州选不仅是国阵、希望联盟与国民联盟三大阵营在全国大选前的战略试金石，也是新成立的同心党、国家宏愿党以及逐渐式微的土著团结党如何在夹缝中求存的生存之战，更是观察巫统与伊斯兰党合作走向及森美兰宫廷风波外溢效应的关键指标。
国阵甲州主席阿都拉勿夫（前排右五）10月17日在甲州出席竞选机制推介礼，为甲州国阵选情造势。 （取自阿都拉勿夫脸书）
马来西亚社团注册局10月20日突然宣布撤销反对党联盟国盟的注册，吉隆坡高等法庭两天后批准国盟申请暂缓执行社团注册局撤销决定，直到高庭针对此案的司法检讨审结为止。国盟这块金字招牌在司法拔河中一来一往，瞬间让马六甲州选选情升温，也让逐渐摆定架势准备厮杀的国阵、希盟与国盟三大阵营情势骤变。
国盟成员土著团结党早前向社团注册局投诉，当局依法要求国盟解释为何不应遭撤销注册。当局审查国盟提交的解释后，认为理由不充分，决定撤销国盟的注册资格。甲州选举将在10月31日提名，11月14日投票，社团注册局的决定无疑打乱国盟的选举布局，所以国盟向高庭申请暂缓执行当局的决定。
国盟失注册选情突变 但未必削弱伊党实力
马国政治观察员指出，这种变化对国盟各成员党未必不利。时评人郑名烈接受《联合早报》访问时说，伊斯兰党、民政党、国家宏愿党（Wawasan）、祖国斗士党和印度人民党等成员党，以及与国盟关系仍不明确的土著团结党，都可以借由注册遭撤销一事凝聚支持者的向心力，并吸引中间选民的同情票。