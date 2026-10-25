马来西亚社团注册局10月20日突然宣布撤销反对党联盟国盟的注册，吉隆坡高等法庭两天后批准国盟申请暂缓执行社团注册局撤销决定，直到高庭针对此案的司法检讨审结为止。国盟这块金字招牌在司法拔河中一来一往，瞬间让马六甲州选选情升温，也让逐渐摆定架势准备厮杀的国阵、希盟与国盟三大阵营情势骤变。

国盟成员土著团结党早前向社团注册局投诉，当局依法要求国盟解释为何不应遭撤销注册。当局审查国盟提交的解释后，认为理由不充分，决定撤销国盟的注册资格。甲州选举将在10月31日提名，11月14日投票，社团注册局的决定无疑打乱国盟的选举布局，所以国盟向高庭申请暂缓执行当局的决定。

国盟失注册选情突变 但未必削弱伊党实力

马国政治观察员指出，这种变化对国盟各成员党未必不利。时评人郑名烈接受《联合早报》访问时说，伊斯兰党、民政党、国家宏愿党（Wawasan）、祖国斗士党和印度人民党等成员党，以及与国盟关系仍不明确的土著团结党，都可以借由注册遭撤销一事凝聚支持者的向心力，并吸引中间选民的同情票。