（吉隆坡综合讯）马来西亚吉隆坡警方星期五（10月23日）接连突击一家无牌娱乐场所及一处暗设在民宅的地下赌场，并逮捕55名嫌犯，其中53人是中国公民。

据《星洲日报》报道，吉隆坡总警长法迪尔星期六（24日）召开记者会说，这两项突击行动是警方自10月17日起展开的“围墙行动”，主要打击涉及外籍人士经营的无牌娱乐场所、非法聚赌及逾期滞留等违法犯罪活动。

警方星期五首先突击位于陈秀连路的一家无牌娱乐场所，逮捕50名年龄介于19岁至44岁的嫌犯，包括一名马国男子及49名中国公民，当中包括26男23女。

初步调查显示，这家娱乐场所主要招揽中国顾客。落网的26名中国男子中，五人为场所员工，21人为顾客；23名中国女子则全为女公关或服务员。除了场所涉嫌无照经营外，涉案外籍员工均未持有合法的入境证件或有效签证。

同日，警方突击搜查吉隆坡城中城（KLCC）附近一处民宅，捣毁一个非法扑克赌窝，当场逮捕五名年龄介于27岁至44岁的男子，分别为一名马国人及四名中国籍男子。

法迪尔说，这一地下赌场运作约三个月，营运时间固定在每天凌晨1时至3时，落网赌客均声称是通过社交媒体受熟人招揽前往参赌。

警方在现场起获赌桌、筹码、扑克牌及骰子等赌具，查扣76枚总值600令吉（约188新元）的筹码以及3870令吉赌资。