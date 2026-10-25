（马六甲综合讯）马来西亚国民阵线成员马华公会在来临的马六甲州选举的参选议席遭大幅削减，加上国阵领导层在活动上突然公布候选人名单，引发马华强烈反弹。马华总会长魏家祥公开谴责国阵极不尊重盟党，并发出严厉警告暗示马华不排除退出国阵。

这场席位危机始于星期六（10月24日）晚举行的马六甲国阵竞选机制推介礼。马华星期天（25日）发表声明披露，国阵执行秘书莫哈末沙菲里于星期五（23日）晚向魏家祥书面确认，星期六的推介礼纯属竞选机制启动，绝不会安排公布候选人名单。

然而，在推介礼现场，国阵领导层临时增设公布候选人名单环节，宣布马华参选的甲州议席由上届选举的七席骤降至两席，并将腾出的五个席位直接让给国民联盟候选人上阵。

面对突如其来的变故，魏家祥当场率领全体马华代表集体离席抗议，令在场人士侧目。

魏家祥当晚在场外告诉记者，在马华完全未获征询、双方也未进行讨论的情况下，国阵便将原本马华竞选的议席全数让给国盟，令马华极为不满。

魏家祥：若继续被戏弄将离开

魏家祥星期天接受《星洲日报》电话访问时直言，这些不满若不妥善解决，马华可能做出重大决定。

他说：“你不要玩我。我跟你讲，我是敢做的。我出于尊重而来，但如果你们玩我，我会走的。你不要以为我这个总会长不敢做。”

面对马华强烈不满，国阵及巫统主席阿末扎希星期天接受媒体访问时寻求降温。他说，国阵将与马华协商此事，赶在10月31日提名日前化解危机。

阿末扎希强调，他尚未签署候选人委任状，候选人名单仍有机会调整。

国阵甲州主席阿都拉勿夫在星期六的活动结束后态度强硬地告诉记者，国阵已敲定所有谈判，将七席分配给国盟，已经公布的候选人名单没必要更动。

不过到了星期天，阿都拉勿夫的口风出现软化，改口说尚未收到马华离席抗议的完整报告，他会在收到报告后再作定夺。

评论指巫统独断成乱源 官委议员或成妥协下台阶

这起政治风波也引发马国政坛及舆论的广泛热议。政治评论人默里汉特星期天发表文章抨击巫统的做法践踏了马华的政治尊严。他指出，事件暴露出巫统领导层长期以来目中无人、漠视既定协商制度的作风已变本加厉；这种独断专行的态度若不加约束，将成为动摇国阵根基乃至导致马国政局动荡的乱源。

马国时评员蓝志峰则在脸书发文分析，马华在森美兰州选举时已让出议席，在马六甲再让议席也并非不可能。

他说，甲州已修宪通过官委议员制度，允许州政府委任最多七名官委议员，这或许能作为巫统日后在行政层面补偿马华的政治筹码，“但前提是马华与巫统的关系不能彻底闹僵”。