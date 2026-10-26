（马尼拉综合讯）针对菲律宾驻美国外交官此前称马尼拉正与台北探讨深化合作共同保护海底电缆一事，菲律宾外交部予以否认，称与台湾不存在任何相关安排，并重申菲律宾始终恪守“一个中国”政策，旨在为这场外交风波降温。

《菲律宾星报》星期一（10月26日）报道，菲律宾外交部在回应记者询问的一份简短声明中说：“没有任何与台湾在海底电缆或其他关键水下基础设施方面的合作安排。”

菲律宾驻美大使馆副馆长卡里诺（Felipe Carino III）上周在华盛顿新美国安全中心主办的一场研讨会上公开称，菲律宾与台湾正寻求更紧密的合作，以共同保护海底电缆，解决“我们地区的灰色地带问题”。

卡里诺还说，如此行事是在台湾问题上采取务实态度，以维护双方在巴士海峡的共同利益，并不违背菲律宾奉行的“一个中国”政策。他没有点名中国大陆，但将海底电缆安全与南中国海的紧张局势联系起来。

这番言论引发中国大陆不满。外交部发言人毛宁10月22日回应说，在台湾问题上没有灰色地带，菲律宾“应当以实际行动恪守‘一个中国’原则”。

对此，菲律宾外交部澄清，论坛上的讨论重点是通过加强公私合作来保护关键水下基础设施，主要涉及受损设施的修复与抢修工作，“必须强调的是，保护（关键水下基础设施）需要所有受益于这些重要网络的各方共同努力”。

声明也补充说，论坛上并未提及与台湾就灰色地带活动开展合作。

近年来，随着台海关系日益紧张，台湾周边曾发生数起涉及与中国大陆有关联船只切断海底光缆的事故，促使台北加强保护这些通讯命脉。

巴士海峡是全球战略水道，根据亚太互联网络信息中心的数据，巴士海峡有18条重要的国际海底光缆穿越。