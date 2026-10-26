印度尼西亚下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔说，尽管印尼减少对新加坡的天然气供应，但目前供应量仍达到双方合同规定的最低水平。

路透社报道，巴赫里尔（Bahlil Lahadalia）星期一（10月26日）在记者会上回应新加坡总理黄循财星期天（25日）的言论时说：“我们的国家是一个尊重合同和规则的国家，所以不要教印尼如何履行合同。”

黄循财星期天在人民行动党干部大会说，天然气供应有商业合同保障，各方应履行承诺，印尼削减供应，本地进口商会采取必要步骤维护合法权益。

巴赫里尔上星期曾说，他将优先把天然资源用于满足国内需求，并检讨相关合同，以维护能源安全。

截至星期六（24日），印尼已将通过管道出口至新加坡的天然气每日供应量削减3100万标准立方英尺，以将天然气转供国内电力部门使用。

印尼上游油气监管机构负责人说，天然气正在被重新分配以满足峇淡岛、民丹岛和苏门答腊岛的电力需求。

本月初，峇淡岛及印尼廖内群岛省（Riau Islands）数个城市发生大规模停电，持续长达16小时。