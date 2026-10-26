（仰光综合讯）据报道，受美国制裁的缅甸军政府与能源中介商串通，通过伪造贸易单据、谎报货物种类以及借道泰国的商业银行账户等手法，曾在一年间秘密采购超过84万桶、总值上亿美元的受制裁伊朗航空燃油。

人权组织“缅甸要正义”（Justice For Myanmar）星期一（10月26日）发报告说，从2024年12月至2025年11月间，缅甸军政府通过将航空燃油标注为“柴油”的贸易手段，至少进口六批、总数超过84万3000桶的受制裁航空燃油，总值达1亿零950万美元（约1亿4000万新元）。

美国从2023年起，针对缅甸航空燃油业实施制裁，以惩罚缅军以镇压武装反抗为由，对平民目标发动致命空袭。

据缅甸要正义组织，上述交易手法曾在缅甸政府网站一次信息泄露中被短暂公开过。路透社通过销售合同、机密信函与航运数据，证实其中一宗货值约1580万美元的交易。

在账面上，缅甸能源经纪商Dynamic Wave去年11月向泰国的Tawan-Oil贸易公司订购约12万桶来自南非的高速柴油。然而，联合国和航运与能源数据供应商Vortexa的数据显示，南非与缅甸在2025年根本没有这类贸易。

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此外，输缅燃油的货运记录显示，被指属于伊朗“影子船队”而受美国制裁的油轮礁石号（Reef）12月运到缅甸港口的货物，其实是11万3000桶的伊朗航空燃油。这艘油轮从伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）驶往东南亚的航程，被SynMax情报公司的卫星图像记录下来。

路透社看到的信函显示，缅甸军政府参与这一布局。在礁石号抵达缅甸的几天前，缅甸外汇监管机构告知Dynamic Wave的客户国家能源首要航空服务公司，当局将在签发的进口文件，把这批货物标示为“柴油”而非“航空燃油”。当局也授权买方对Tawan公司的泰国汇商银行（Siam Commercial Bank）账户支付这笔货款。

联合国在2024年的一份报告中，已将Tawan列为缅甸军方的航空燃油供应商，并指汇商银行是缅军方的主要采购协助者。

关于上述交易，涉及各方、伊朗外交部和美国财政部，均未回应路透社的置评请求。

路透社今年1月报道，在2024年10月至2025年12月期间，伊朗是缅甸军方航空燃油的主要供应方。大部分交易由礁石号（后更名为马里斯号Maris）和诺布尔号（Noble）这两艘悬挂几内亚国旗的受制裁油轮完成。

路透社本月前不久也引述SynMax的分析与卫星图像报道，尽管美国对伊朗实施全面贸易制裁，但伊朗与缅甸之间的航空燃油货运至今仍在持续。

报道指出，各方煞费苦心掩蔽贸易，反映美国的制裁确实在发挥效力；不过，伊朗的航空燃油依旧源源不断地流入缅甸，既为德黑兰赚取宝贵的外汇，也为缅甸提供维持商业航空和发动空袭的燃料，并反映华盛顿制裁的局限性。