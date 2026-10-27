印度尼西亚大规模林火产生的浓厚烟霾影响民众健康，当地卫生部数据显示，今年8月至10月，七个省份超过30万人患上呼吸道感染。当局已设立近500个免费治疗站，为受烟霾影响的民众提供氧气和医疗服务。

法新社报道，印尼中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚是灾情最严重的地区之一。57岁的建筑工人兼农民苏达尔索诺日前与三名朋友协助扑灭逼近住宅区的野火，因吸入大量浓烟而病倒，上周须靠氧气瓶辅助呼吸。

他说：“我戴了口罩、护目镜，全套防护装备都穿上了，但还是被浓烟包围了。因为实在受不了了，我就回家了。”

他的住家后院已被大火烧得焦黑，只剩几截树桩和刺鼻浓烟。

苏达尔索诺说：“我希望不再有烟霾，中加里曼丹不再发生火灾，让人们能够安心生活、工作和谋生。”

帕朗卡拉亚已有超过1万1000人因呼吸道感染接受治疗。据印尼卫生部统计，8月至10月期间，七个省份共有超过30万人因呼吸道感染而病倒。

在当地非政府组织设立的临时救助站，居民亚历山德拉因呼吸困难及头痛，须接受雾化吸入治疗和吸氧。

她说，自己已对烟霾感到极度厌倦，却不知道该向谁发泄不满。“这早已超出人类正常能够承受的程度。”

野火产生的有毒烟霾含有甲醛、氰化氢和氨等有害物质，以及可深入肺部甚至进入血液的PM2.5细颗粒物。世界卫生组织指出，接触PM2.5会增加患病及死亡风险。

森林监测平台Nusantara Atlas估计，印尼今年首九个月，已有超过190万公顷土地遭野火烧毁，但政府尚未证实或否认这一数字。

烟霾也飘散至邻国，引发外交抗议。印尼国内民众的不满情绪同样升温，部分地区出现零星反政府示威。

印尼卫生部说，全国已设立近500个免费供氧及治疗设施，其中近300个位于灾情严重的中加里曼丹省。