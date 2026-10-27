随着印度尼西亚林火持续延烧，好莱坞影星迪卡普里奥及瑞典环保分子通贝里先后发声，关注野火对当地居民健康及野生动物栖地造成的严重威胁。

据印尼《时代网》报道，长期关注环保议题的迪卡普里奥10月3日在社媒发布视频，以“紧急”形容加里曼丹野火灾情。

他指出，已有超过80万公顷森林遭大火吞噬，面积相当于纽约市的10倍，威胁加里曼丹超过半数红毛猩猩及白须长臂猿的栖息地。

视频由婆罗洲红毛猩猩生存基金会（Borneo Orangutan Survival Foundation）提供，画面显示大片森林遭焚毁，浓烟笼罩野生动物栖地，以及保育人员成功救出一只红毛猩猩并送医治疗的过程。

迪卡普里奥也警告，气候危机及土地开发导致富含碳的泥炭地日益干燥，更容易起火，产生的有毒烟霾已危及超过500万人的健康。

最后，他也感谢印尼政府、消防人员、当地社区及国际保育组织携手投入灭火与野生动物救援工作。

10月17日，印度尼西亚中加里曼丹省卡廷岸县，当地自然资源保护局、婆罗洲红毛猩猩生存基金会及世界自然基金会印尼分会的工作人员，合力撤离一只因野火而受威胁的20岁红毛猩猩。（法新社）

另一方面，瑞典环保分子通贝里（Greta Thunberg）分别于10月14日及20日，转发加里曼丹环保人士埃曼努埃拉（Emmanuela Shinta）的贴文。

埃曼努埃拉在贴文中声称，部分传播野火资讯的社交媒体账号遭限制曝光，国内抗议活动的声音受到压制。她呼吁公众广泛转发灾情资讯，直言“我们的声音绝不能被扼杀”。

通贝里则指出，野火已摧毁约200万英亩森林，超过30万6000人因急性呼吸道感染接受治疗，其中约7万5000人是五岁以下儿童。