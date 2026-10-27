（吉隆坡综合讯）中东冲突推高当地发展数据中心的风险，政治与电力网络相对稳定的马来西亚迅速成为国际科技企业扩张数据中心的首选。日本软银集团（SoftBank）正与马国政府磋商一笔高达500亿美元（约640亿新元）的人工智能（AI）及数据中心投资蓝图；马国种植巨头SD牙直利（SD Guthrie）也宣布转型，计划拨出一成土地与绿电资源全力抢滩这一历史性商机。

据《日经亚洲》报道，软银集团正探讨在马来西亚投资500亿美元，重点发展人工智能（AI）及数据中心基础设施。这是软银继布局美国与欧洲市场后，进一步扩大在亚洲AI版图的举措。

马国首相安华10月24日向媒体透露，他日前与软银集团创办人兼首席执行官孙正义举行视讯会议，孙正义确认将投资马国，并初步敲定在砂拉越、首府古晋和西马展开投资。

安华说，这将是本区域规模最大的科技投资案之一，将协助马国在2030年前成为“AI国家”。

据《商业时报》报道，软银在美国俄亥俄州设有价值5000亿美元的数据中心，并计划在法国投资750亿欧元（约1071亿新元），积极扩展AI基础设施。

马国是本区域数据中心枢纽，从2021年至2026年上半年已累计吸引3857亿令吉相关投资，吸引了谷歌、微软与亚马逊等科技巨头相继投资。

在这股投资浪潮推动下，作为马国最大土地持有者，持有超过21万公顷永久地契土地的SD牙直利正加速调整发展重心。集团已将约一成的土地储备，划拨用于工业发展及可再生能源资产。集团也计划将部分棕榈油产量较低的土地转作工业用途，以把握数据中心投资热潮。集团预计，到2030年底，工业发展业务有望贡献集团总营业额的三成。

牙直利集团总裁及SD牙直利主席莫哈末哈里斯接受彭博社访问时指出，中东过去凭借丰富的能源供应成为数据中心投资热点，但战争加剧当地安全风险，促使投资者重新评估设施选址。

他认为，马国是东南亚最稳定、最适合兴建数据中心的国家之一，有望承接更多相关投资。“如果要投资100亿美元建设数据中心，就不会选择一个可能遭受轰炸的地方。”

牙直利集团总裁及SD牙直利主席莫哈末哈里斯认为，马国若要进一步扩大数据中心产业规模，就必须提升发电能力。（彭博社）

柔佛因毗邻土地资源有限的新加坡，成为马国数据中心投资的主要集中地。不过，随着投资规模扩大，电力基础设施的承载极限成为行业发展的瓶颈。

根据官方数据，数据中心运营商已与国家能源公司（Tenaga Nasional）签署的最高峰值用电协议达8.77吉瓦，相当于马国2025年总装机容量的约三成。

惠誉解决方案旗下研究机构BMI预警，到2031年，柔佛的数据中心用电量可能占西马能源供应的23%。

莫哈末哈里斯为此提醒，马国若要进一步扩大数据中心产业规模，必须加快扩大发电能力和电网输配能力，才能确保庞大的外资投资计划顺利落实。