（雅加达综合讯）印度尼西亚朝圣部副部长达尼尔呼吁前往沙特阿拉伯朝圣的国内回教徒，应优先选择乘搭印尼航空公司的直飞航班，而非乘坐经新加坡和马来西亚转机的航班，以带动印尼航空业发展。

据《雅加达邮报》和《雅加达环球报》报道，达尼尔说，另一项原因是中东冲突持续升温，经转机路线可能面临更高风险，但强调沙特阿拉伯境内的朝圣活动目前未受影响。

他说：“我们已召集朝圣者及相关旅行社协会，向业者传达这项建议。我们已要求各协会暂时不要选择经马来西亚或新加坡中转的航班。直飞吉达或麦地那的航班更为安全，因此我们建议选择该方案。”

印尼媒体的报道称，达尼尔的这一呼吁恰逢印尼与新加坡因跨境烟霾及削减天然气供应引发外交争端，时机格外引人侧目。

印尼每年约有200万人前往麦加进行副朝觐，另有约22万1000人参与年度正式朝觐（Hajj）。达尼尔说，约有7万人选择经马来西亚和新加坡转机，若能引导更多旅客改搭印尼航空公司的航班，这批旅客将成为印尼航空业的潜在客源。

他说：“我们必须支持两家本国航空公司，即狮航（Lion Air）和印尼鹰航（Garuda Indonesia）。”

不过，达尼尔也说，印尼的航空公司必须改善服务，提供具有竞争力的票价吸引乘客，同时提升在国际市场上的竞争力。

他补充说，总统普拉博沃强调的经济主权理念，也应延伸至朝圣服务。增加由印尼航空公司营运的直飞航班，既有助于保障安全，也能促进本国经济。

为解决乘客对航班服务方面的疑虑，印尼相关部门召集印尼鹰航、狮航及机场运营商Angkasa Pura的高层，讨论朝圣航班服务，包括改善机场朝圣专用航站楼的设施与服务，让朝圣者的旅程更加舒适且有序。

针对中东地缘冲突升温及也门胡塞武装近期对沙特发动的无人机袭击，达尼尔指出，目前沙特境内的副朝觐活动未受干扰，但雅加达将密切关注国民在海外的安全情况。