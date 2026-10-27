（吉隆坡综合讯）逾百名中国留学生申诉，他们在马来西亚国立大学完成为期一年的工商管理硕士课程后，校方才质疑他们入学时提交的的英语资格证书涉嫌造假，导致他们无法毕业。一些受影响学生已向马国警方报案。

马来西亚国立大学（UKM，简称马国大）星期二（10月27日）向《星洲日报》证实，校方早前接获投报，指一些外国学生申请入学时提交了虚假的英语资格证书。马国大商学院因此正对2024/2025学年第二学期，以及2025/2026学年第一学期的外国学生英语资格进行全面审查。

马国大指出，涉及英语资格造假的学生，校方准许他们参与马国大的“高等教育英语测试”。若成绩达到8分且满足相关条件，校方将重新审议他们的毕业资格并准予毕业。

测试成绩未达标准者，也可再次报考高等教育英语考试或参加雅思或托福考试。

一名不愿具名的受影响女学生向《星洲日报》投诉，受影响的中国学生是在2025年3及10月入学，他们完成为期一年共两学期课程后，今年3月查询考试成绩时，发现无法通过大学内部系统查看成绩，他们电邮校方查询也迟迟未获回复。

她说：“我们今年7月才陆续接获校方通知说，我们入学文件疑涉及造假，因此要求我们重考高等教育英语测试。校方也要我们签署承认入学文件疑造假的文件，但我们有疑虑所以未签。”

她也说：“据悉，校方在接获一名遭开除学生的举报后，才重新审视我们这批2025年入学学生的文件。如果我们的入学文件有问题，校方不是应该先审核我们的申请资料和学术成绩吗？当初为何录取我们？”

据了解，超过30名受影响学生本月8日已在雪兰莪加影警区总部报案，并在隔天前往马国大与校方讨论此事。他们也向中国驻马大使馆求助。其中一些学生是特地从中国前往马国处理此事。