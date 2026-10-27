（马六甲综合讯）马来西亚国民阵线马六甲州选举候选人及议席分配争议持续延烧。国阵主席阿末扎希宣称国阵高层已与马华总会长魏家祥展开磋商，并取得“正面结果”；魏家祥承认双方确曾面商，但谈不上有正面结果。

据《星洲日报》报道，阿末扎希星期二（10月27日）在马六甲出席活动后告诉记者，国阵总秘书赞比里和甲州看守首长兼国阵甲州主席阿都拉勿夫，已就候选人争议与魏家祥会面。

阿末扎希强调盟党关系依然稳固，马华并未退出国阵，内部也未爆发争吵，双方协商进展正面。

当被媒体追问这是否意味着国阵上周五（23日）公布的方案维持不变时，阿末扎希未予正面回应，仅称现阶段暂无法公布协商细节，但已授权阿都拉勿夫在适当时候对外说明。

魏家祥星期二在脸书发文说，在阿末扎希指示下，他与一名马华领袖、赞比里和阿都拉勿夫星期一（26日）深夜在吉隆坡一家酒店会商约两个小时。“这次会面气氛确实平和、没有争吵，但马华已在会议上清楚表达对甲州选举议席分配的强烈不满。”

魏家祥强调，双方若要达成正面结果，仍有待进一步沟通。他希望未来一两天内能取得实质突破。

这场联盟内讧的导火线始于阿都拉勿夫上周五在马六甲的一项宣布。当时国阵宣布竞逐21个议席，并计划将马华上届参选七席中的五席，转让予国民联盟上阵。此举引发马华强烈反弹，魏家祥率领马华代表离席抗议，并下令马华甲州各级基层组织全面冻结参与国阵一切有关甲州选举的协调会议。