（曼谷讯）泰国在2026财政年度首11个月共侦破187起“洋垃圾”走私案，累计拦截查扣约9670吨非法进口垃圾，总货值超过2亿3440万泰铢（约890万新元）。

泰国《民族报》报道，泰国海关总署最新数据显示，在2025年10月至2026年8月截获的这批废弃物对当地生态与公众健康构成隐蔽且长期的危害，其中包括约660万公斤有害废料、270万公斤电子垃圾以及逾30万公斤废塑料。

当局目前正针对庞大的跨国走私网络展开追查，重点排查825个可疑集装箱。这些集装箱与美国境内的七家出口企业及泰国境内的16家进口企业有关联，检查发现其中151个集装箱存在违规情况。

泰国海关总署星期一（10月26日）通报，海关近日在东部春武里府的林查班港扣押并开检15个涉嫌走私电子垃圾的集装箱。海关总署署长潘通说，一旦确认走私行为，电子垃圾将退回来源国，所有费用由进口商承担。

潘通指出，罗勇府和巴真府出现有毒废弃物及非法废弃物处理厂，促使海关与环境监管机构加强合作。仅凭X光影像，有时难以区分某些物质。海关与来自工业工程部及污染控制部的专家联手对货物进行实物查验，以确认其中是否暗藏违禁电子垃圾或有害废料。通过调查和情报共享，海关成功扣押可疑货物。

总部设在美国、追踪塑料垃圾问题的非营利组织巴塞尔行动网络先前曾提醒泰方，须监控31个从美国运抵的集装箱。9月14日，天然资源与环境部长素猜率领由海关厅、污染控制部等部门组成的联合工作组，在林查班港码头开箱检查一批可疑集装箱。抽样检查发现来自美国的六个集装箱虚报装有铝废料和报废物品，实际上在货物中夹藏了废弃的电路板。

泰国海关查获非法货物达五年新高

潘通说，海关查获的非法货物数量达到了五年来新高，海关已向调查非法进口垃圾的相关机构提供了七家主要涉事企业的信息，并列出了其他可能涉事的企业和所有相关的集装箱编号。目前已有数家公司正受到调查，包括一家营业多年的大型汽车零部件制造商。

此外，有传言称有政府官员可能涉及“洋垃圾”走私案，当局已成立调查委员会对此展开彻查。