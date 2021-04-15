观察家：数码时代政治领袖 演说和动员群众能力仍很重要

即便在数码时代，政治领袖动员群众的能力仍然重要。政治领袖必须展现真我和个人魅力，才能更显接地气，并引起选民共鸣。

本地政治观察家不久前在时代精神书屋（Ethos Books）为新书《时代变革中的一票：新加坡2020年大选》（Voting in a Time of Change: Singapore's 2020 General Elections）举行的推介会上总结去年大选各政党的竞选策略，并作出上述观察。