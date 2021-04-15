观察家：数码时代政治领袖 演说和动员群众能力仍很重要 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 由国大法律系客座教授陈有利博士和澳洲默多克大学传播系副教授李廷文主编的《时代变革中的一票：新加坡2020年大选》收录了本地政治观察家和评论员对2020年大选的分析。（互联网） 字体大小: 小 中 大 即便在数码时代，政治领袖动员群众的能力仍然重要。政治领袖必须展现真我和个人魅力，才能更显接地气，并引起选民共鸣。本地政治观察家不久前在时代精神书屋（Ethos Books）为新书《时代变革中的一票：新加坡2020年大选》（Voting in a Time of Change: Singapore's 2020 General Elections）举行的推介会上总结去年大选各政党的竞选策略，并作出上述观察。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 大选2020 时代精神书屋 协助释囚发展事业 数码