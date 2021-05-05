出外用餐受限 八招教你在家庆祝母亲节

这个星期天（5月9日）就是母亲节了！由于本地社区病例增加，从5月8日起，在外聚集的人数顶限从八人下调至五人，已经决定出外用餐庆祝母亲节的一些公众只能失望地取消预订。

突如其来的额外防疫措施让很多人乱了阵脚，一时不知道该如何庆祝母亲节。别担心，zaobao.sg与你分享几个点子，让你留在家中也能与母亲过个难忘的节日！

1）与母亲一起尝试彼此喜欢做的事

科技发展越来越快，母亲和孩子们的生活习惯也越来越不同，一些你喜欢做的事，母亲未必清楚。要让母亲跟上潮流，就与她分享喜好，在母亲尝试新鲜事物的同时也让她走进你的世界！

你可以和母亲一起观赏你最爱的韩剧或电影，说不定母亲也会跟你一样找到她心中的“oppa”（韩语，女性称呼比自己年长的男性）！爱打电动的朋友也可让母亲试试身手，就算母亲玩得手忙脚乱，一家人也会在哈哈大笑中度过轻松愉快的一天。

相同的，你也可以尝试母亲爱做的事，不论是一起看台湾长寿剧，或是一起打太极，只要有人陪伴，母亲一定会笑得合不拢嘴。

2）通过电台点歌给母亲听

现在不能到卡拉OK为母亲献唱歌曲，另一个做法就是通过电台点歌给母亲听，还能通过空中留言，告诉所有听众母亲的伟大。歌曲不一定得跟母亲节有关，你可以选母亲爱听的，或是有特别意义的歌曲，让母亲在旋律中追忆当年美好。

小编特地帮各位打听，96.3好FM星期一至五的《早安，好人帮！》节目，在早上6时至7时的时段开放让听众点歌，所以要点歌请趁早！你只需把留言和想听的歌曲WhatsApp至88550963就可。当然还要提醒母亲早起打开收音机，才能听到你的感人留言。

3）亲自为母亲准备一餐

既然无法出外用餐，你可以亲自下厨，为母亲准备一餐，让她吃在嘴里甜在心里。母亲节为母亲下厨虽然不是什么新颖点子，但你可以在菜色上尽情发挥创意！

这里介绍多种使用电饭锅烹调的料理，只要备好材料丢进饭锅就行，简单又美味。母亲吃了如果赞不绝口，你还可以向她介绍这一系列的饭锅料理食谱，让她学多几道做法简单的佳肴，跟左邻右舍炫耀！

4）写信给母亲 直接寄去她家给她惊喜

很多母亲成长于传统邮件的年代，比起电子邮件，她们或许更喜欢收到手摸得着的信件。现在寄手写信的人已经越来越少，今年不妨考虑写卡片或写信给母亲，让她打开信箱时能得到惊喜。

你也可以尝试自制卡片，就算没有美术天分也没关系，母亲收到你亲手做的卡片时应该会跟收到你小时候做的卡片一样开心。

5）在家运动 保持身心健康

每个母亲都希望身体健康，生活有质量。要保持身心健康就要鼓励母亲多动动筋骨，但现在疫情下最好不要一直往外跑跟一大群朋友在公园运动。最好还是在家“原地运动”，不用换衣服或打扮就能马上动起来。

孩子不妨陪母亲运动，或介绍她在家运动的好办法。如果担心母亲一个人运动会闷，可介绍她“疫起来晨运”的视频，跟着健身教练、电台DJ和艺人一起做健康操。

6）折纸花

要送花却怕母亲嫌“浪费钱”，或是担心花朵很快就凋谢？亲自折纸花送母亲吧！你要折多少都没问题，母亲也能永久收藏着。除了纸花，你也能上网搜寻如何用纸折出各种物品和动物等。

7）帮忙做家务 整理房子

母亲经常忙于家务，何不帮忙她整理房子，减轻她的负担，让母亲打扫起来更轻松？

说到整理，除了学习日本收纳大师近藤麻理惠（Marie Kondo），你也可以向本地收纳达人偷师。以下视频是收纳达人分享的六招，遵照这六个规矩，未来打扫房子时就不会那么困难了。

8）用平板电脑读报 足不出户就能掌握天下事

母亲节只有一天，要如何帮母亲度过更加充实的每一天，或许就要多花些心思，多点耐心，教有需要的母亲接触数码科技。

要让母亲足不出户就能掌握天下事，还能学习使用科技，可以订购华文报平板电子报配套。母亲除了能方便地用平板电脑看新闻，把字体调到她看得最舒服的大小，她还能用平板电脑浏览互联网观看视频等。

如果母亲读了新闻有很多想法要跟人讨论，但又担心出外找朋友喝茶聊天会有感染风险，你可以教她如何利用社交媒体分享新闻和自己的见解。