助缓解医院急诊部人流与压力 一站式紧急护理中心社区里治疗病患

紧急护理中心临床主任林永坤医生受访时说，到紧急护理中心的患者中，有九成属于P3和P4级别的非紧急患者，而有约8%的患者因病情严重而被转诊到医院。

我国第一所设于社区的紧急护理中心自去年9月投入运作后，至今已把一部分医院急诊部护理为4000多名患者服务，让他们无须到医院挂急诊就可在社区里解决病痛。

一站式紧急护理中心（Urgent Care Centre）位于北部的海军部村庄，主要由兀兰医疗园连同邱德拔医院设立，旨在处理没有危及生命的紧急病况，也希望能缓解医院急诊部的人流与压力。

紧急护理中心临床主任林永坤医生受访时说，到紧急护理中心的患者中，有九成属于P3和P4级别的非紧急患者，而有约8%的患者因病情严重而被转诊到医院。急诊部门病患一般根据病情分为四种级别，最严重的是P1，最轻微的是P4。

他说：“我们看到的病例种类中，大多数属于轻微和中度级别。我们的主要受众是那些需要紧急医疗护理但病情又不危及生命的患者。”

最常见的病例是轻伤，如骨折、擦伤、割伤、裂伤，以及疑似骨折。另一些较常见的症状也包括呼吸道感染、感冒与咳嗽、胃流感、胃肠炎，以及腹痛。

紧急护理中心处理了没有危及生命的紧急病况后，例如拆线或更换包扎等的复诊治疗，都会再转诊给全科诊所进行。

对于慢性疾病如糖尿病的病患，林永坤建议病患选择到全科诊所或综合诊疗所，让全科医生能够对病情进行长期的评估和治疗。

另外，紧急护理中心并不是参与拭子检测计划（Swab and Send Home，简称SASH）的公共卫生防范诊所（PHPC），因此只有医生诊断出的呼吸道感染患者可在中心接受拭子检测。

林永坤也透露，到紧急护理中心的病患有约15%是全科诊所医生的转诊，另外约85%的病患则自行前来会诊。

三巴旺居民卢秀慧（24岁，工程师）今年3月因为不小心跌倒而扭伤了脚，她先到住家附近的全科诊所看诊。在医生检测后怀疑伤势可能是骨折，但是全科诊所内又不具备照X光的仪器，因此转诊她到紧急护理中心。

卢秀慧受访时坦言，自己在之前对紧急护理中心并不知情，但因为中心就位于海军部地铁站旁，十分方便，所以就从全科诊所乘搭公共交通工具前往求诊。

从看诊、照X光、打石膏，到学习如何使用拐杖，卢秀慧全程花了约1小时40分钟。“可能因为当天是星期六，紧急护理中心没有很多人，我几乎无须排队。”

中心随时有两名有急诊经验医生值班

紧急护理中心占地约370平方米，设施包括三间看诊室、各一间分诊房、治疗室、拭子医疗程序房，以及可容纳三张病床和六张躺椅的观察室。中心随时都有两名有急诊部门经验的医生值班，加上五名护士和其余员工，共12人。

病患到访中心登记后，新加坡公民支付90元，永久居民和外国人则付105元。这笔固定费用也包括标准药物的费用，但一些例如骨痛热症的医疗服务就得额外付费。