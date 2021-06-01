误入诈骗陷阱 退休商人险被“钓”

诈骗案层出不穷，罪犯利用各种手段引人上当。

好心帮助“朋友”，退休商人误坠诈骗陷阱，银行存款遭人非法转账。

这名退休人士是70多岁的王先生（化名）。今年三月间，他的一名朋友通过即时通信应用WhatsApp ，要求他点击一个链接，支持一间本地银行的活动。

王先生受访时说：“这名朋友曾经是我的生意伙伴，我们已经两年没联络了。现在他突然开口要求帮忙，我感到有点突然，但因为是朋友，我就点击链接，并在链接的银行网页上填写了姓名、身份证号码等个人资料。之后，对方就向我索取一次性密码（OTP）。”

王先生也没有起疑，还告诉对方他人在外头，而密码是通过他的电邮传送，不能即时提供。他还因此特地赶回家检查电邮，然后将4到5个一次性密码告诉了对方。

王先生说，他一向会在早上登录银行网站检查户头。“隔天早上，我进入银行户头一看，赫然发现有7个未经授权的转账，数额从300元到1000元不等。”

其中几笔款项是转账到一个不属于他的电信电子钱包。王先生说，他吓了一大跳，连忙打电话给朋友，这才惊觉朋友的通信账号已经遭人盗用，被骗子利用来发出“钓鱼”（phishing）诈骗链接。

王先生说：“我连忙到银行去关闭我所有的银行户头，并把存款移到新的户头去。幸亏我的一次性密码是通过电邮传送，时间上比较慢，相信是这样，骗子无法成功转账，我才没有钱财上的损失。”

为了以防万一，王先生也就这起事件向警方报案。

王先生透露，他并非没有听说过诈骗案例，他也经常会接到一些诈欺电话，或是语音通话，要骗他透露个人资料或密码。因此，他会防范这类电话，通常将电话切断，不加理会。

“可是，这次我没想到朋友的通信账户会被盗用，而且链接上的假银行网页，看起来也如假包换，才会让我忽略了这可能是一个钓鱼诈骗案。”

“回想起来，其实骗子在联系我时，只说了‘嗨’，由始至终没有称呼我的名字。”王先生说。“经过这次教训，我会更加小心，再也不会向任何人透露我的个人、银行资料和一次性密码。我也会多加检查户头，发现有未经授权的交易就能马上查证和应对。”

诈骗案激增 涉及数百万元

随着网络运用的普及，涉及电子银行，以及社交媒体的诈骗案日益增加，诈骗手法也层出不穷。近年来，不少年长人士也开始利用手机通信、社交媒体、电子银行等服务，也使得他们成为罪犯的新目标。由网络安全局、资讯通信媒体发展局、警察部队联手推出年长人士网络安全计划（Cyber Safe Seniors Programme ），旨在帮助像王先生这样的年长者提高网络安全的意识，鼓励他们培养安全使用网络的习惯。

根据警方的数据，本地和银行户头相关的钓鱼（Phishing）诈骗案从2019年的80起激增到2020年的1342起，被骗的款项多达580万元。涉及社交媒体的诈骗案，则从2019年的786 起，增加至2020年的3010起。

根据警方数据，诈骗案在2020年有明显的激增。

“钓鱼”骗子通常利用盗用的社交媒体账号，冒充是你的朋友、银行、政府机关或公司，发布以假乱真的电邮或短信，诱骗受害人点击假网页。例如受访个案王先生，他对诈骗案并非一无所闻，但还是防不胜防，差点被骗。

有些骗局则会声称你中奖了，或以丰富的奖品引诱你填写幸运抽奖的表格，从中骗取你的个人或信用卡资料和一次性密码，从中进行未经授权的交易。

6大防范 避免被“钓”

你可以通过以下方法，避免成为钓鱼受害者：

提防来自社交媒体或即时通信的不寻常要求，尤其是说你中奖或参加抽奖的邀请。

若有所怀疑，马上向家人、朋友或有关机构查证信息的真实性。

绝对不向任何人透露你的个人或银行户头资料，包括一次性密码。

经常检查信用卡或转账卡的交易，一发现有未经授权的交易，马上通知银行。

不要点击可疑的链接。

学习识穿“钓鱼”手法，避免上当。

请上网www.scamalert.sg，或拨诈欺防范热线1800-722-6688，进一步了解更多防范方法。

请教网络专家

在年长人士网络安全计划下，网络安全局将举办“请问网络专家”的网上研讨会，让你向专家们学习防范网络威胁、欺诈，避免成为网络罪案受害者。现在就上网www.csa.gov.sg/sgcybersafeseniors报名参加活动。

【本文由网络安全局和新加坡警察部队特别呈献】