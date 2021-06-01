李总理：我国将加强检测追踪及接种 疫情若持续改善两周后可放宽限制

李显龙总理表示，在新常态下，那些能团结一致、遵守纪律并采取明智防疫措施的国家，将能重新开放经济，与世界重新接轨，继续繁荣发展，相信新加坡将是当中的一个。

面对更具传染力的冠病变种病毒，我国将不断调整防疫策略，加紧努力以控制疫情。李显龙总理说，下来冠病检测、病例接触者追踪，以及疫苗接种的工作必须做得更快，覆盖更多人。

总理昨午4时向全民发表讲话，解释新加坡的最新防疫策略，并描绘了冠病逐步成为地方性流行病（endemic）后的新常态。他也指出，如果本地疫情继续改善、社区病例进一步下降，目前的限制可在本月13日后放宽。

本地近期因出现多个社区感染群和无关联病例，上个月16日进入高警戒解封第二阶段，直到本月13日。

李总理说，由于国人合作遵守防疫措施，每日病例已下降，除非再出现超级传播者或大规模感染群，否则我国应能控制这一波疫情。“约一周之后，我们就能确定情况是否如此。”

他也指出，与一年前本地首次暴发严重疫情相比，目前的情况好得多。

“我们加强了冠病检测和追踪病例接触者的能力。更重要的是，我们的疫苗接种计划进展良好。有了更强力的防疫举措，我们也就无须全面实施病毒阻断措施。”

但与此同时，我们面对的是传染力更强的新型变种毒株，并且不可避免地将有更多变种毒株出现。

李总理说，这意味着我国须不断调整防疫策略，加紧努力控制疫情。“我们必须把三件事做得更多、更快。那就是，冠病检测、追踪病例接触者，以及接种疫苗。”

定期轮流检测将扩展至更多职业和场所

因此，定期轮流检测将扩大以涵盖更多职业如德士和巴士司机，以及场所如餐馆和购物中心。新加坡也将陆续推出更快捷便宜的检测方式，如呼吸检测器及自助检测仪。

此外，为扩大追踪范围，下来当局确认冠病病例的密切接触者后，不仅这名接触者须隔离检测，同住家属也须立即自我隔离，直到相关检测结果出炉。

政府也将加快疫苗接种步伐，为更多人接种。李总理宣布，12岁及以上的学生今天起可预约接种疫苗，O水准、N水准和A水准会考应届考生，以及特需学生可优先接种。

李总理预计，冠病将成为地方性流行病，民众得与之共处。这也意味着新加坡不能完全关闭边境，须与世界保持联系，并采取有效的防疫措施和边境管制来保障安全。

“但冠病仍然防不胜防，我们偶尔还是无法避免一些受感染者进入我国。尽管如此，只要大部分国人已接种疫苗，我们就可通过检测、追踪、隔离和治疗病例，避免疫情严重且灾难性地暴发。”

他指出，在这样的新常态下，那些能团结一致、遵守纪律并采取明智防疫措施的国家，将能重新开放经济，与世界重新接轨，继续繁荣发展。“新加坡将是这些国家之一。我们也会因为共同克服这个艰巨的挑战，变得更自信坚韧。”

抗疫跨部门工作小组也在总理发表讲话后召开记者会，宣布放宽疫苗接种资格，孕妇、正在接受治疗的癌症病患，以及严重皮肤药物过敏反应者都可接种疫苗。