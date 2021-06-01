昨天七起境外输入共23人确诊 本地新增16社区病例三起无关联

整体来说，本地过去一周的新增冠病社区病例共128起，相较前一周的185起，已锐减三成。卫生部文告的数据显示，过去一周的无关联社区病例共26起，少于前一周的32起。不过，目前社区里共有40个感染群。

我国昨天新增23起冠病确诊病例，其中16起来自社区。三起无关联病例都是年过60岁的年长者，他们在出现冠病症状后都没有立即求医。

根据卫生部文告，其中一起无关联病例是在白沙小学任职的60岁女行政人员。她上月28日出现发烧、咳嗽和流鼻水症状，两天后才到诊所求医。她在4月已完成两剂疫苗接种。

另外两人分别是72岁的家庭主妇，以及68岁的卡拉OK酒廊男经理。

家庭主妇在上月22日开始咳嗽，直到一周后才到诊所求医。她的抗原快速检测（ART）结果原本呈阴性，但隔天的聚合酶链式反应（PCR）检测却呈阳性。

男经理在位于裕廊园景路的Phoenix卡拉OK店上班。他上月25日头痛，29日才到医院求诊。

昨天唯一的新增感染群，与早前确诊的49岁永顺桌椅服务社女职员有关。这名女职员的两名家属也确诊，三人形成新的感染群。他们分别是82岁的退休老妇，以及同样在永顺桌椅服务社工作的54岁男子。

五个现有感染群进一步扩大

五个现有感染群也进一步扩大。宏业集团清洁工感染群再增四起病例，累计确诊人数扩大至21人。新增病例都是18岁及以下的少年，其中一人是受雇于宏业集团、在樟宜商业园工作的18岁男清洁工。

另一人是就读于光道小学的11岁男生，他上月20日发烧但没有就医，直到26日出现发烧、腹泻和呕吐症状，隔天求医时被诊断患上肠胃感冒而没有接受冠病检测。由于他与早前确诊的五名病患同住，在28日被隔离。

新病例还包括民防学院的18岁全职国民服役人员，他与早前确诊的三名病患是同住家属，上月28日已被隔离，他在4月已完成两剂疫苗接种。与他同住的16岁无业少年也确诊，他在隔离首日开始咳嗽和喉咙痛，却没有通报症状。

位于安谷路第308座组屋的职总富食客（NTUC Foodfare）感染群再添两起病例，都是在华仔港式烧腊摊位工作的33岁男子。其中一人是摊位主管，与早前确诊的五名员工同住，上月29日已被隔离。另一人是厨房助手，他在30日开始咳嗽和流鼻水，同天到诊所求医和检测。

与维林中学男学生有关的感染群再增两人，分别是45岁的家庭主妇以及就读于蔡厝港小学的9岁女童，两人是家属关系。女童最近一次到学校是在上月18日，她也曾到过学生托管与补习中心Happy Star Learning Hub。

另外，与74岁退休男子以及31岁房屋中介有关的两个感染群，也各增一起新病例。

未列入感染群的关联病例是30岁马来西亚籍男子，与早前确诊的肉骨茶餐馆厨房人员同住。

整体来说，本地过去一周的新增冠病社区病例共128起，相较前一周的185起，已锐减三成。卫生部文告的数据显示，过去一周的无关联社区病例共26起，少于前一周的32起。不过，目前社区里共有40个感染群。

七起输入病例中，一人是从印度尼西亚返新的本地男子，另有三名永久居民分别从印度、菲律宾和马来西亚抵境。其余三人持工作准证，分别来自印尼和缅甸，一人是女佣。他们在抵新后已履行居家通知，并在隔离期间接受检测。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万2051起。