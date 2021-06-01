义顺后港三组屋污水有病毒 所有居民须接受强制检测 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 摄影 / 林国明 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 义顺72街第745座组屋出现六起确诊病例，污水检测也发现病毒碎片，卫生部今明两天将为该座组屋所有居民进行强制检测。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 义顺72街第745座组屋出现六起冠病确诊病例，后港8道第501和507座组屋的污水样本也检测到病毒碎片，卫生部将为这三座组屋的所有居民进行免费的强制冠病检测。卫生部昨晚发文告说，虽然后港两座组屋目前没有居民确诊，但当局在污水检测中发现病毒碎片。为安全起见，所有居民从今天至本月3日上午9时至下午4时之间，须到第507座组屋底层接受检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 强制检测 冠病检测 鼎泰丰前主厨 开档专卖炒饭 高警戒解封第二阶段货品量激增 递送员喊苦：常得加班才送完