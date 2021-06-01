义顺后港三组屋污水有病毒 所有居民须接受强制检测

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来自 / 联合早报

文 /
刘智澎

摄影 /
林国明

发布 / 2021年6月1日 5:00 AM

义顺72街第745座组屋出现六起确诊病例，污水检测也发现病毒碎片，卫生部今明两天将为该座组屋所有居民进行强制检测。（林国明摄）
义顺72街第745座组屋出现六起确诊病例，污水检测也发现病毒碎片，卫生部今明两天将为该座组屋所有居民进行强制检测。（林国明摄）

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义顺72街第745座组屋出现六起冠病确诊病例，后港8道第501和507座组屋的污水样本也检测到病毒碎片，卫生部将为这三座组屋的所有居民进行免费的强制冠病检测。

卫生部昨晚发文告说，虽然后港两座组屋目前没有居民确诊，但当局在污水检测中发现病毒碎片。为安全起见，所有居民从今天至本月3日上午9时至下午4时之间，须到第507座组屋底层接受检测。

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